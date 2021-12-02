快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

後疫情時代打造下座護國神山 蔡英文：發展大健康產業

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

醫療科技展今於南港展覽館展開。總統蔡英文、立法院長游錫堃、生策會創辦人王金平、生策會副會長楊泮池、衛福部次長石崇良等人今下午一同參與開幕典禮。蔡英文於開幕致詞時表示，台灣去年提出的「台灣精準健康戰略產業發展方案」，今年將持續加碼推動，不僅增加設置生技醫療聚落，政府也將透過基金投資、租稅優惠、優化產業投資、推廣育成中心等，帶動台灣的「大健康產業」。

第五屆台灣醫療科技展，以打造「全台最大健康派對」為主軸，推動個人精準醫療健康。游錫堃表示，台灣醫療科技展自2017年開始舉辦，至今已經是亞洲最具規模的展會，也是台灣一大盛事。今年底台灣終於迎來，這一波疫情可能趨緩曙光，也漸漸進入與病毒共存的後疫情時代。疫情也加速醫療數位轉型，相信台灣的大健康產業，將會成為半導體產業的下一座護國神山。

蔡英文總統表示，她感謝生策會創辦人王金平以及各路醫療專家，五年前提出新的觀念，就是讓醫院成為大健康產業平台，透過醫院串連醫療的上下游產業鍊，可以強化產業的科技開發，也讓科技產業落地應用更快速，對於推動大健康產業發展是非常關鍵的力量。

蔡英文總統表示，去年台灣精準健康戰略產業發展方案，結合人工智慧互聯網，結合健康大數據等共享應用，可發展全方位的個人化精準健康服務，打造台灣特有精準健康品牌，我們也持續打造生技醫藥聚落，透過這些經驗加速藥研發、生醫產業的發展，政府會透過基金投資，租稅優惠、優化產業投資、育成中心等。

蔡英文 疫情 生技

延伸閱讀

影／游錫堃：被中國列入黑名單宛如被頒發勳章

小粉紅批總統蔡英文這4點　劉樂妍反嗆：你們是有病嗎

游錫堃接見貝里斯眾議院議長伍姿 9年後再見倍感親切

影／民進黨國務青宣講公投 蔡英文出席勉勵

相關新聞

復興號脫節原因找到了！受異物撞擊 闖禍者竟是鐵道局

台鐵昨晚傳出列車脫節。611車次復興號北上快到鳳林的路上，第三第四節車廂脫節。對於脫節原因，台鐵說，研判是異物撞擊所致。...

林秉樞自稱有精神疾病 陳時中：不是他說了算

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，他更自稱有精神疾病，外界質疑試圖減輕刑責。衛福部長陳時中今天強調，想以這類方法逃過司法制裁...

免於戳鼻子酷刑 檢測新冠病毒「吐口水」未來也能行

要將原子筆粗的篩檢棒，戳進鼻腔八公分，直抵咽喉採檢黏膜組織，許多人一想到要做PCR核酸篩檢，就頭皮發麻，如因工作緣故，持...

病蟲害防治找儲備植物醫師 年輕人用專業獲農民肯定

農委會推動植物醫師制度擴大在農會、改良場及試驗所，增加儲備植物醫師的能量，全台目前有78位儲備植物醫師，其中今年增加46...

醫療科技展今開幕 長庚醫院展出四大主題展現成果

2021台灣醫療科技展上午開幕，南港展覽館湧進許多人潮，長庚醫院連續四天安排21個場次衛教講座，第一天就有六場講座登場，...

後疫情時代打造下座護國神山 蔡英文：發展大健康產業

醫療科技展今於南港展覽館展開。總統蔡英文、立法院長游錫堃、生策會創辦人王金平、生策會副會長楊泮池、衛福部次長石崇良等人今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。