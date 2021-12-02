後疫情時代打造下座護國神山 蔡英文：發展大健康產業

醫療科技展今於南港展覽館展開。總統蔡英文、立法院長游錫堃、生策會創辦人王金平、生策會副會長楊泮池、衛福部次長石崇良等人今下午一同參與開幕典禮。蔡英文於開幕致詞時表示，台灣去年提出的「台灣精準健康戰略產業發展方案」，今年將持續加碼推動，不僅增加設置生技醫療聚落，政府也將透過基金投資、租稅優惠、優化產業投資、推廣育成中心等，帶動台灣的「大健康產業」。

第五屆台灣醫療科技展，以打造「全台最大健康派對」為主軸，推動個人精準醫療健康。游錫堃表示，台灣醫療科技展自2017年開始舉辦，至今已經是亞洲最具規模的展會，也是台灣一大盛事。今年底台灣終於迎來，這一波疫情可能趨緩曙光，也漸漸進入與病毒共存的後疫情時代。疫情也加速醫療數位轉型，相信台灣的大健康產業，將會成為半導體產業的下一座護國神山。

蔡英文總統表示，她感謝生策會創辦人王金平以及各路醫療專家，五年前提出新的觀念，就是讓醫院成為大健康產業平台，透過醫院串連醫療的上下游產業鍊，可以強化產業的科技開發，也讓科技產業落地應用更快速，對於推動大健康產業發展是非常關鍵的力量。

蔡英文總統表示，去年台灣精準健康戰略產業發展方案，結合人工智慧互聯網，結合健康大數據等共享應用，可發展全方位的個人化精準健康服務，打造台灣特有精準健康品牌，我們也持續打造生技醫藥聚落，透過這些經驗加速藥研發、生醫產業的發展，政府會透過基金投資，租稅優惠、優化產業投資、育成中心等。