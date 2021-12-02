快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糖尿病洗腎機率高？ 做到「三要」遠離洗腎

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
糖尿病人最好每天每餐自我檢測糖化血色素。記者簡慧珍／攝影
糖尿病人最好每天每餐自我檢測糖化血色素。記者簡慧珍／攝影

台灣每年新增洗腎者有一半是糖尿病病人，罹患糖尿病卻不一定要洗腎，衛福部彰化醫院從病人的態度，發現不節制飲食、懶得運動、沒規律服藥的糖尿病病人容易走上洗腎一途，做好「三要：要節制飲食、要運動、要規律服藥」的糖尿病人遠離洗腎的威脅。

我國糖尿病超過230萬人，盛行率超過11%，已成為台灣新國病，而且糖尿病與洗腎的重疊度越來越大，衛福部彰化醫院衛教中心個管師邱小佳從臨床個案發現，決定從糖尿病變成要洗腎的關鍵在於病人態度。

邱小佳表示，55歲賴姓病人確診罹患糖尿病10年，糖化血色素介於7至12，超出正常值4.0至5.6，他沒規律藥物，近年惡化到必須打胰島素控制病情，可是他仍沒準時施打，加上飲食不忌口又不愛運動，近日回診檢查出已經重度慢性腎衰竭，腎絲球過濾速率降到20，恐將走向15以下的末期腎臟病變，必須洗腎，他才驚覺「事情大條了！」

另外兩位糖尿病病人，58歲江姓男子10年前確診糖尿病，一開始就要注射胰島素控制，江姓病人持續監測血糖並做飲食控制，堅持每天運動兩小時，確診的兩年後改藥物控制，糖化血色素一直控制在7以下；腎絲球過濾速率維持約80；32歲的唐姓女子買了檢測機定時檢測血糖，戒除愛吃含糖飲料的習慣，改喝無糖豆漿或茶，每天喝水超過1500cc，每周運動3次，維持穩定血糖，向洗腎說「謝謝不聯絡」。

邱小佳說，病人聲稱工作忙，常忘了服藥，也常忘了注射胰島素，三餐因工作忙碌沒定時定量也沒時間運動，歸根究柢忽略的原因是身體沒不適症狀，很自然放鬆警戒心，賴姓病人可說是眾多糖尿病病人步向洗腎的縮影，值得引以為鑑。

衛福部彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡指出，高血糖會導致血管病變及影響腎絲球基底膜，造成腎臟病變，如果沒規律服藥、運動、進食，看似沒不適症狀，其實是在「吃老本」，很可能5至10年後出現洗腎等不良後果。

蔡旻叡建議，糖尿病患者除了固定服藥或施打胰島素，還要定期追蹤抽血及回診，飲食要定時定量，除了少油、少糖、少鹽還要少吃精緻和高膽固醇的食物，多食用富含纖維質的食物，儘量避免飲酒，每天飲用1500至2000cc開水但要視自身狀況調整飲水量，運動可提振身體對胰島素的敏感度，降低血糖濃度，所以要養成規律運動的習慣，只要血糖控制得好，就能把洗腎風險降到最低。

衛福部彰化醫院衛教中心個管師邱小佳建議糖尿病人做到三要，遠離洗腎。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院衛教中心個管師邱小佳建議糖尿病人做到三要，遠離洗腎。記者簡慧珍／攝影

糖尿病 洗腎

延伸閱讀

我的家人洗腎了 我可以「捐腎」給他嗎？

不想上學出奇招！她裝喉嚨痛被送去醫院 竟發現「病況危急」

50歲老闆躲過洗腎命運！ 醫：牢記5字訣盡早就醫

三餐「手搖飲搭麵包」吃不膩！ 當心成為糖尿病的隱形殺手

相關新聞

復興號脫節原因找到了！受異物撞擊 闖禍者竟是鐵道局

台鐵昨晚傳出列車脫節。611車次復興號北上快到鳳林的路上，第三第四節車廂脫節。對於脫節原因，台鐵說，研判是異物撞擊所致。...

林秉樞自稱有精神疾病 陳時中：不是他說了算

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，他更自稱有精神疾病，外界質疑試圖減輕刑責。衛福部長陳時中今天強調，想以這類方法逃過司法制裁...

免於戳鼻子酷刑 檢測新冠病毒「吐口水」未來也能行

要將原子筆粗的篩檢棒，戳進鼻腔八公分，直抵咽喉採檢黏膜組織，許多人一想到要做PCR核酸篩檢，就頭皮發麻，如因工作緣故，持...

糖尿病洗腎機率高？ 做到「三要」遠離洗腎

台灣每年新增洗腎者有一半是糖尿病病人，罹患糖尿病卻不一定要洗腎，衛福部彰化醫院從病人的態度，發現不節制飲食、懶得運動、沒...

500趴關心青年未來！攜手中信、丫頭 一同分享聰明理財

第二屆「500趴」在台北101水舞廣場火熱開趴！活動主題喊出「Better me Better Life」口號，鼓勵所有...

國光客運祭史上最優惠！ 持五倍券買回數票20張送6張

為吸引乘客加速回流，恢復忠實老客戶固定搭乘習慣，國光客運宣布，明起祭出史上最優惠促銷方案，持五倍振興券購買回數票20張加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。