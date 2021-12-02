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小小唐寶寶挑戰拍攝早療公益影片 萌翻天！

聯合新聞網 / 台北訊
「一起牽起孩子的手」短短幾秒鏡頭，實際花了近半小時。圖片提供／唐氏症基金會
「一起牽起孩子的手」短短幾秒鏡頭，實際花了近半小時。圖片提供／唐氏症基金會

中華民國唐氏症基金會昨(1)日發布「一起牽起孩子的手」以早期療育為主題的公益影片。該影片集結多位幼齡唐寶寶主演。主演的四位小小唐寶寶年齡在六歲以下，其中一位更只有三歲，可愛笑容十分吸睛。

一次集結四位幼齡唐寶寶影片拍攝大不易，為達到效果拍攝花了許多時間，一整天下來，對於這麼小的孩童，體力負擔便成一大問題；尤其每個鏡頭、動作都有設定、安排，往往一個畫面需重複十幾次拍攝。光是開頭，多位唐寶寶一起在畫布前繪畫，幾秒鐘的畫面，看起來簡單實際上卻是耗費超過半小時；因為孩子不一定會依指示在原地、以適當角度繪畫，有可能會坐下或者突然走出鏡頭外，這些都是當天拍攝時所面臨的挑戰。

基金會董事長林正俠同時擔任影片一角親身經歷過程，提到當中點滴不禁微笑：「有一幕基金會夥伴和家長一同牽起孩子的手，大家一起對鏡頭微笑；背後則是孩子有時候會小調皮不願意讓人牽，或者分心無法對鏡頭笑。要順利每個人牽起手、對鏡頭微笑，需要不少時間，以及工作人員的引導。」

唐寶寶可愛萌笑被鏡頭記錄，家長十分開心、難忘。唐寶寶小萍的家長，蔡女士說：「感謝基金會提供這個機會，讓孩子被大眾看見。這段影片不僅僅是單純的影片，也是珍貴的回憶。不管她未來幾歲我會一直重複觀看，記得她當天拍攝的俏皮模樣。」除了家長的感想，工作人員也詢問唐寶寶小愛，喜不喜歡拍影片? 只見唐寶寶以猛點頭方式表示贊同，家長直說：「是不是因為可以吃冰淇淋？」唐寶寶笑得益加開懷，頭點得更大力。

由於影片的主題是早期療育，家長紛紛談到近年來接受基金會服務的成果，蔡女士表示：「基金會所給予的不只早療相關服務，而是一家人的感覺，遇見問題身後有好多家長、工作人員，成為我最堅強的後盾，不用再害怕、擔心。」影片讓大眾看見唐寶寶，但潛藏在家長、孩子笑容的背後，卻是無數大眾、企業、單位團體的善心支持，其中包括富宇慈善基金會、台中市中正獅子會、櫻花建設、科益影像、前線媒體、關鍵評論網、運動視界、聯合新聞網、香繼光股份有限公司等善心企業共襄盛舉。

基金會早期療育服務於109年度總計服務人次逾18萬，而基金會同時把公托服務結合早療，當公托中的幼童，有發展遲緩跡象，能立即引入早療資源，讓孩子及早成長、跟上。基金會公托服務深入馬祖四鄉五島，盼望第一時間發現各個角落需要的孩子。

依據衛生福利部統計處、國家發展委員會人口推估查詢系統，新生兒出生數持續下滑，從民國100年19.6萬，降至109年16.5萬；但遲緩兒通報人數卻由1.5萬成長至2.6萬，比例上升，顯示在少子化的趨勢下國人對於發展遲緩的認識有漸漸提升，這有助於早期療育的介入，基金會期待早期療育服務紮根全台灣偏鄉，然而，服務的拓展需有大量資源挹注，誠盼各界幫助，洽詢可聯絡：04-2251-2280#18柯先生。

唐寶寶天真可愛萌樣，十分吸睛。圖片提供／唐氏症基金會
唐寶寶天真可愛萌樣，十分吸睛。圖片提供／唐氏症基金會

唐寶寶 唐氏症

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