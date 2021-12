500趴關心青年未來！攜手中信、丫頭 一同分享聰明理財

第二屆「500趴」在台北101水舞廣場火熱開趴!活動主題喊出「Better me Better Life」口號,鼓勵所有質感、潮流青年們找到「更好的自己,更好的生活」。主辦單位察覺青年對理財話題的關注,特別於12月5日下午3點,在500趴現場舉辦「聰明理財,享有Better Me, Better Life.」講座,邀請被認為演藝圈最會理財投資的藝人─丫頭詹子晴,與中國信託銀行專家團隊蔡安棋協理,針對年輕人關心的理財議題,包含股票、基金、保險等,進行精彩交流,想要透過聰明理財實現更好生活的朋友們千萬別錯過了!

中國信託做為「500趴」唯一合作夥伴,秉持「We are family」品牌精神,響應「500趴」口號,期盼藉由支持活動的理念,充實社會大眾,讓身心更富足。全球面對疫情的挑戰,中國信託展現主動關懷的心,提供最完整且即時的金融服務,展現「家在一起,就有希望」的決心,同時專注永續發展的企業社會責任,創造包容、韌性與永續的多元社會。

丫頭詹子晴堪稱演藝圈最強老闆娘,從18歲開始規劃儲蓄理財,32歲就擁有超過300間店的副業投資,而且在疫情的衝擊下都還穩定維持。丫頭做為演藝圈典型從小資女晉身到小富婆的代表,她的理財心法是什麼?都將在500趴分享給現場觀眾。

活動訊息:

「聰明理財,享有Better Me, Better Life.」講座

時間:12/5(日)下午3點

地點:「500趴」台北101水舞廣場舞台