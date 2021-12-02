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500趴關心青年未來！攜手中信、丫頭 一同分享聰明理財

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
丫頭詹子晴將於500趴分享聰明理財之道。圖/本報資料照片
丫頭詹子晴將於500趴分享聰明理財之道。圖/本報資料照片

第二屆「500趴」在台北101水舞廣場火熱開趴！活動主題喊出「Better me Better Life」口號，鼓勵所有質感、潮流青年們找到「更好的自己，更好的生活」。主辦單位察覺青年對理財話題的關注，特別於12月5日下午3點，在500趴現場舉辦「聰明理財，享有Better Me, Better Life.」講座，邀請被認為演藝圈最會理財投資的藝人─丫頭詹子晴，與中國信託銀行專家團隊蔡安棋協理，針對年輕人關心的理財議題，包含股票、基金、保險等，進行精彩交流，想要透過聰明理財實現更好生活的朋友們千萬別錯過了！

中國信託做為「500趴」唯一合作夥伴，秉持「We are family」品牌精神，響應「500趴」口號，期盼藉由支持活動的理念，充實社會大眾，讓身心更富足。全球面對疫情的挑戰，中國信託展現主動關懷的心，提供最完整且即時的金融服務，展現「家在一起，就有希望」的決心，同時專注永續發展的企業社會責任，創造包容、韌性與永續的多元社會。

丫頭詹子晴堪稱演藝圈最強老闆娘，從18歲開始規劃儲蓄理財，32歲就擁有超過300間店的副業投資，而且在疫情的衝擊下都還穩定維持。丫頭做為演藝圈典型從小資女晉身到小富婆的代表，她的理財心法是什麼？都將在500趴分享給現場觀眾。

活動訊息：

「聰明理財，享有Better Me, Better Life.」講座

時間：12/5(日)下午3點

地點：「500趴」台北101水舞廣場舞台

對談人：丫頭詹子晴 X 中國信託銀行專家團隊蔡安棋協理

500趴唯一合作夥伴─中國信託，關心青年理財議題。圖/本報資料照片
500趴唯一合作夥伴─中國信託，關心青年理財議題。圖/本報資料照片

理財 青年

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