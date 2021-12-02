國光客運祭史上最優惠！ 持五倍券買回數票20張送6張

為吸引乘客加速回流，恢復忠實老客戶固定搭乘習慣，國光客運宣布，明起祭出史上最優惠促銷方案，持五倍振興券購買回數票20張加贈六張，等於享七折。

台灣疫情逐步緩解，但國道客運業營運狀況仍然低迷，一年內兩家業者陸續宣布停止營業，整體運量徘徊在去年六至七成水準，再加上主管機關以公運計畫經費不足為由，取消新年元旦起明年一整年連續假期公共運輸票價優惠與轉乘優惠補貼，以往的八五折小確幸不見了，多多少少影響民眾連假期間搭乘公共運輸出遊返鄉意願。

國光客運說，為了吸引乘客加速回流，明天起祭出歷來最優惠促銷方案，持五倍振興券購買回數票20張即加送六張，平均約七折優惠。

國光客運表示，儘管外在大環境有所不利，但業者要永續經營，吸引老客戶恢復固定搭乘習慣是當務之急，相信回數票優惠促銷方案有助於提高忠實客戶搭乘意願。

國光客運舉例，1827台北台中單張票價300元，原本回數票打九折優惠，促銷方案後單張平均只要208元，等同於原票價打七折。1834台北嘉義原價440元，打折後單張平均308元，1837台北台南則只要331元，且使用上不分平假日，相對具有市場競爭力。

近期國際油價大漲，沉重成本負擔對於客運業者無異是雪上加霜，但業者在危機中也看到轉機，高油價可能會抑制民眾自行開車意願，讓疫情以來屢創新高的小客車新車掛牌趨勢因此逆轉。

國光客運表示，業者自救推出回數票優惠促銷方案回饋消費者，也希望主管機關可以重新考慮，善用高油價有利條件，透過政策利多獎勵引導公共運輸運量提升回流，盡早恢復乘客對公共運輸的信賴與使用習慣。