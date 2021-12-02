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跨世代學習新體驗 遠距縫紉教學深入偏鄉
受到疫情影響，除了遠距醫療需求增加，遠距教學的推動也解決了學習資源的不足，透過數位科技讓偏鄉不再遙遠！以縫紉機零件代工起家的伸興工業，是台灣第一家上櫃的家用縫紉機廠商，深耕市場超過半個世紀。自2020年起，伸興工業成立「伸興志工隊」深入台中市的照顧關懷據點，教導長輩製作簡單的縫紉作品，同時重溫年輕時使用縫紉機的經驗，挹注企業資源。
伸興工業與數位人道協會於2021年合作開設的縫紉教學課程，幫助偏鄉社區據點長輩活絡頭腦，展開跨世代的學習新體驗。在裁縫的過程中，志工仔細解說伸興捐助的縫紉機與材料包，加上數位人道協會的遠距設備支援，一學即上手。有別於據點平日的健康衛教和運動課程，遠距縫紉教學創造更多元的互動，長輩們一針一線縫出紅包袋與柿子袋等作品，成就感十足。
伸興工業持續耕耘企業社會責任相關工作，有感於偏鄉資源相對匱乏，特別以偏鄉弱勢團體關懷及在地回饋為服務的主軸。因緣際會接觸數位人道協會，雙方多次討論，偏鄉社區的縫紉課程就此誕生。計畫最初以珠子山社區發展協會、瑪莉德蘭基金會的天琪和尚武社區據點做為計畫的開端。有了伸興工業的縫紉機與材料包贊助，加上數位人道協會的經驗協助，偏鄉長者在課程中重新找回自信。
2021年開設的視訊縫紉課，需克服機器使用的問題以及遠距教學的學習進度掌控，特別結合老師或助教於現場實體指導，加上照服員協助移動鏡頭並拍攝作品，讓遠端的老師可以掌握細節並排除問題。雙方合作互助，整個計畫順利地完成10堂課程、服務時數28小時，以及服務人次達300人的成效。伸興工業的志工隊預計在2022年開設「台語縫紉術語」教學課程，加強與長輩的溝通，也讓公益縫紉課程擴及到更多社區據點。
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