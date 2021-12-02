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免於戳鼻子酷刑 檢測新冠病毒「吐口水」未來也能行

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
富佳生技在「2021台灣醫療科技展」發表唾液PCR核酸篩檢技術，只要「吐口水」，就完成採樣。記者李樹人／攝影
富佳生技在「2021台灣醫療科技展」發表唾液PCR核酸篩檢技術，只要「吐口水」，就完成採樣。記者李樹人／攝影

要將原子筆粗的篩檢棒，戳進鼻腔八公分，直抵咽喉採檢黏膜組織，許多人一想到要做PCR核酸篩檢，就頭皮發麻，如因工作緣故，持續「戳鼻子」，那更是一場惡夢。國內生技業者研發唾液PCR核酸篩檢，只要「吐口水」，就完成採樣，小孩子也可輕鬆做篩檢。

富佳生技在「2021台灣醫療科技展」正式發表這項技術，董事長廖本揚表示，Omicron變異株再度掀起另一波全球新冠疫情，目前確診者大都是年輕、無症狀感染者，如何提早確診，成為防疫關鍵。

新加坡一項研究證實，唾液檢測在無症狀或輕症患者更為靈敏，研究團隊分析200名染疫移工檢測資料後發現，對於無症狀或輕症患者來說，使用唾液樣本檢測的靈敏度，遠高於鼻咽樣本或自採鼻腔樣本檢測。

該項研究結論為，大多數感染者均屬無症狀或輕症，唾液樣本檢測可提供更方便、舒適、且靈敏的篩檢方式。

對於有過頻繁接受PCR核酸篩檢的醫護人員、機師空姐等機組人員來說，「戳鼻子」PCR核酸篩檢有如酷刑，篩檢棒深入鼻腔時，眼淚鼻水直流，苦不堪言。

台大公衛學院院長詹長權表示，現行PCR核酸篩檢幾乎都是檢驗鼻咽、喉咽等部位是否存有病毒，必須將長長的棉花棒深入鼻咽中，極度不舒服，間接降低民眾篩檢的意願。

詹長權說，新冠病毒如欲進入人體細胞，病毒S蛋白需與細胞上的ACE2接受器結合，而這類接受器分布許多黏膜組織，直接採集鼻腔黏膜組織，最為直接，但也令人受罪。

因此，許多國家積極研發唾液PCR核酸篩檢，但唾液中還有許多成分，影響檢測精確度，門檻難度相當高。國內生技業者能夠突破瓶頸，成功研發唾液檢測，且取得食藥署認證，實屬難得。

「打過疫苗及治癒的感染者仍會再度感染」廖本揚說，該公司分析一家公司越南廠5700名員工的染疫狀況，近一個月的數據顯示, 在2600名曾染疫者中，30人再度被感染並確診。在3100名完整兩劑接種疫苗員工中，則有70人突破性感染。

廖本揚說，唯有「勤篩」，提高篩檢頻率，才能有效預防再次感染。國外研究證實，「勤篩」要比檢測精準度更重要，如果能夠天天檢測，有效性可接近一百。

廖本揚說，唾液PCR核酸篩檢系統操作簡便，適用各種年齡輕便，採用一次性使用耗材，衛生安全。此外，測試結果可自動上傳至雲端，儲存於資料庫中，在透過電信業者傳送到用戶手機。

詹長權表示，該項唾液PCR核酸篩檢技術如能取得食藥署居家篩檢認證，對於必須經常篩檢者將是一大福音。此外，未來如不幸疫情再起，爆發大規模感染，該項技術可用於社區廣篩，有助於防疫。

富佳生技在「2021台灣醫療科技展」發表唾液PCR核酸篩檢技術，只要「吐口水」，就完成採樣。圖／富佳生技提供
富佳生技在「2021台灣醫療科技展」發表唾液PCR核酸篩檢技術，只要「吐口水」，就完成採樣。圖／富佳生技提供
富佳生技在「2021台灣醫療科技展」發表唾液PCR核酸篩檢技術，董事長廖本揚表示，只要「吐口水」，就完成採樣，小孩子也可輕鬆做篩檢。圖／富佳生技提供
富佳生技在「2021台灣醫療科技展」發表唾液PCR核酸篩檢技術，董事長廖本揚表示，只要「吐口水」，就完成採樣，小孩子也可輕鬆做篩檢。圖／富佳生技提供

生技 患者 疫情

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