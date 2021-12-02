林秉樞自稱有精神疾病 陳時中：不是他說了算

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，他更自稱有精神疾病，外界質疑試圖減輕刑責。衛福部長陳時中今天強調，想以這類方法逃過司法制裁簡直大錯特錯，相關認定相當嚴謹，不是自己說了算。

民進黨立委高嘉瑜近昨天坦言遭男友林秉樞施暴，不僅被扯髮拖行，還被爆打，臉腫到不知道自己是誰。高嘉瑜更說，林秉樞曾自稱患有重度精神分裂症，還有服用身心科的藥，「法律拿他沒辦法」。

民進黨立委何志偉今天中午在立法院衛環委員會質詢時提到，面對高嘉瑜遭施暴，許多網友都很難過，同時也不解家暴定義為何，一定要家庭暴力才算家暴，還是同居者也算。

衛生福利部部長陳時中答詢時表示，家庭暴力一定算家暴，另外像是親密關係的暴力，也算家暴事件。

何志偉指出，林秉樞算是「高強度智慧型家暴者」，面對媒體受訪時，不僅一邊道歉，一邊指控高嘉瑜的不是，更對外宣稱有服用身心科藥物，有試圖減輕刑責疑慮。

陳時中說，若有任何人以為可透過這類方法逃過司法制裁，真的大錯特錯，台灣的司法單位沒有這麼輕易被矇騙，就算真要以疾病為由逃避刑責，也必須經過認定，確認在事發當下有此情形才算，不是涉案人說了就算。