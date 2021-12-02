快訊

直播／今本土+0、無病歿！境外增17例 分美英等10國入境

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

谷歌臉書輾壓媒體 民主大傷 學者籲立法課稅賠償

聯合報 / 記者周妤靜／台北即時報導

台灣的新聞自由被世界公認為亞洲第一，新聞媒體的經營卻陷入困境，因谷歌（Google）及臉書（Facebook）強勢瓜分了國內近八成數位廣告

媒體的經營困境，嚴重威脅到公共領域的言論品質。對此，國內學者組成「新聞民主與平台議價論壇」，要求政府調查跨國平台與媒體間，不透明的商業交易、不平等議價。遊說政府向跨國平台業者課稅，同時也要求跨國平台提供合理金額，支持台灣媒體發展優質的新聞內容。

 「目前德、法兩國已經立法要裁罰谷歌，因為谷歌使用了新聞媒體內容，卻沒付費給新聞媒體。」台灣大學新聞研究所教授林照真表示，臉書的Instant Article（IA）機制存在相似問題，臉書在報導中插入大量廣告，免費使用新聞媒體的內容，並從中賺取廣告收入。

兩大巨頭狹持大量的用戶資料，發展不對等的盈利模式，例如媒體常使用谷歌的廣告交易系統（Google Ad Exchange），但每一千次曝光（CPM），只能獲得新台幣5至10元，遠低於其他國家。從Google Adsense的後台可明顯看出，谷歌只給媒體68%的內容廣告分潤，搜尋廣告媒體分潤也只有51%。

「我國新聞界的收入損失，比其他國家更多」，政治大學新聞系教授馮建三說，新聞編採的經費因此銳減，「我國空有亞洲最自由的新聞環境，卻欠缺資源讓自由有更好的發揮。」當記者人數減少，記者的工作待遇變差，新聞的民主功能也會隨之減弱，難以有效監督權勢。

馮建三建議，參考瑞典1970年代徵收廣告稅支持新聞界的做法，或者荷蘭1970年代、南韓1980年代取部分廣電的廣告收入，移轉給新聞界的先例，守護新聞自由，並衡平寡頭壟斷的廣告市場。 

台師大學大眾傳播研究所教授陳炳宏指出，谷歌、臉書控制讀者能看到什麼，或看不到什麼，「好比威權時代的掌權者，只是控制的目的，從政治性變成經濟性而已。」他提醒大眾裝備媒體試讀的能力，才能守護民主。 

全球數位廣告有85%流向谷歌及臉書，對此，歐盟、澳洲、德國、法國、英國、加拿大、義大利，已先後採取裁罰、立法、行政介入等方式，積極重建數位平台與新聞媒體公平對等的市場競爭。

「新聞民主與平台議價論壇」學者共同提出三個訴求：

一、呼籲公平交易委員會、文化部、國家通訊傳播委員會等政府機構，發揮公權力，調查跨國平台與媒體間不透明的商業交易、不平等議價等情形。

二、要求跨國平台提供合理金額，支持台灣社會發展優質新聞內容。

三、建議政府採取廣告稅課徵原則，對跨國平台業者課徵相關稅款。

廣告 新聞自由 義大利

延伸閱讀

谷歌臉書輾壓媒體 民主大傷 學者籲立法課稅賠償

街景車測空污 新研究：明明同社區空氣品質大不同

Google Play商店再出包！惡意App竊金融帳密 逾30萬人中毒

Google翻譯「愛滋病人」譯為「武漢人」 大陸網友氣炸

相關新聞

台鐵頻出包連邊坡示範地都出事 王國材：真的非常慚愧

台鐵近日頻頻出包，昨天宜蘭線大里—福隆間一處邊坡防護鋼軌樁竟斷落，砸中行駛中的207次太魯閣號，駕駛艙玻璃裂毀，諷刺的是...

書法家26年遍尋不著的絕版書法學刊 竟藏台東飯店內

花蓮縣書法家羅浩銓為蒐集一本絕版的書法學刊「廣碑別字」，26年來遍尋全台及中國大陸兩地，始終找不到，就在他打算放棄時，偶...

台鐵一再出事卻只換處長 行政院：台鐵改革會加速

太魯閣事件發生八個多月，台鐵這兩天又接連出包，昨天邊坡防護鋼軌斷落，交通部長王國材怒拔工務處長，晚上又發生復興號車廂脫節...

谷歌臉書輾壓媒體 民主大傷 學者籲立法課稅賠償

台灣的新聞自由被世界公認為亞洲第一，新聞媒體的經營卻陷入困境，因谷歌（Google）及臉書（Facebook）強勢瓜分了...

避免鳳梨外銷藥殘遭退運 藥毒所建立農藥殘留質譜快檢

鳳梨外銷應用農委會藥毒所「農藥殘留質譜快檢」技術解決農藥殘留問題，提供外銷農產品「先驗、後採、再出口」檢驗流程。鳳梨先驗...

谷歌臉書輾壓媒體 民主大傷 學者籲立法課稅賠償

台灣的新聞自由被世界公認為亞洲第一，新聞媒體的經營卻陷入困境，因谷歌（Google）及臉書（Facebook）強勢瓜分了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。