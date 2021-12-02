疫情爆發急診先知 台大地理系統揪出群聚源頭

急診是傳染病爆發的前哨，台大研發感染症地理資訊系統，以急診症狀結合地區人口學結構，加上病原體診斷資訊分析，未來可望早期偵測群聚疫情爆發，並追蹤感染源所在。

台大醫院今天召開「預測到治療主動式急診多層次感染症地理資訊系統及COVID-19台大醫院診治及照護經驗新書發表」視訊線上記者會，說明台大醫院與台大地理系合作的科學防疫計畫成果。

台灣大學地理環境資源學系教授溫在弘說，醫院急診是疫情來襲時最先感知的地方，當偵測到急診流量異常，並以病患臨床症狀、發病時間、居住地點等資訊，搭配病原體診斷資料，可在尚未有大量疫調資料前，主動且提前偵測傳染病傳播特徵，甚至偵測未來可能發生地點，或追蹤感染來源。

台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋說，過去監測傳染病以被動監測為主，高度仰賴前線醫師警覺通報，再透過回溯性疫調追蹤，最後描繪出感染症第法分不，但常有時間延遲，錯失早期阻斷疫情擴散的時間。

李建璋說，若透過急診病人狀況主動監測，如常見的呼吸道與腸胃道症候群，結合地區的人口、年齡等資訊，搭配分子診斷儀器可在1小時內取得很多病原體資料，將資料疊合後，可迅速找到傳染病群聚疫情，若是搭配地區人流與車流狀況，甚至可預測下一個可能爆發疫情的地區，可提前採取防範措施。

溫在弘說明，過去的地理資訊系統只知道某地區出現類似症狀的病人多，可能有異常，但不知致病的病原體元兇為何，台大最新研發的地理資訊系統，可疊合症候群資料與病原體資料，可精準描述疫情爆發是哪種病原體引起、從何而來，可協助醫院臨床診斷與公衛疾病防治。

李建璋說，目前先採用2018年的呼吸道與腸胃道症候群的歷史資料來分析，未來因應防疫，下一步將研發針對當前疫情來主動監測分析，讓地圖資訊系統更有前瞻預測能力。溫在弘也說，盼今年導入醫院急診測試，明年度能主動偵測群聚疫情變化，提供治療與防疫資訊。

台大醫院教學部主任盛望徽表示，COVID-19新變異株Omicron號稱傳染力史上最高，雖然國內疫情雖平穩，但醫療院所必須做足準備，防範新變異株的高傳播力導致社區疫情爆發。

此外，台大醫院曾收治約450位確診病患，專責病房團隊也以自身經驗，將照護的點滴和標準作業流程撰寫成「COVID-19 台大醫院診治及照護經驗」一書，期盼精進防疫作為，守護國人健康。