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台鐵一再出事卻只換處長 行政院：台鐵改革會加速

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
工地拔鋼軌樁昨撞擊太魯閣號，百餘旅客受驚車頭拖樹林。記者游明煌／翻攝
工地拔鋼軌樁昨撞擊太魯閣號，百餘旅客受驚車頭拖樹林。記者游明煌／翻攝

太魯閣事件發生八個多月，台鐵這兩天又接連出包，昨天邊坡防護鋼軌斷落，交通部長王國材怒拔工務處長，晚上又發生復興號車廂脫節，機務處長似乎也岌岌可危。對於交通部接連拔官是否代表過去檢討作為並未到位？行政院發言人羅秉成表示，台鐵近來發生若干安全問題，行政院長蘇貞昌都有掌握，對於後續究責、提高安全防護措施，都支持。

羅秉成表示，台鐵改革沒有安全就沒有改革，改革過程中安全為先、安全為上。他說，近日台鐵發生若干安全事項問題，院長都有掌握，也督促交通部長王國材，王國材也很明快做處理，「後續有相關咎責、應該提高安全的防範措施，都會予以支持。」

另外，太魯閣事件發生後，交通部前部長林佳龍下台，交通部長王國材上任後喊出三年後台鐵改革公司化，但至今進度仍停留在與工會溝通，對於若工會持續不同意，是否會繼續卡關？

羅秉成說，台鐵改革在中長程關於公司化改革都在進行中，除了需要向社會各界說明，對台鐵內部工會的溝通也有必要，他強調，「這部分沒有卡關，在相關諮詢、溝通對話到一段落後，相關法案行政院也會加速進行。」

至於「到一段落」是指何時？羅秉成表示，無法講具體期間，交通部鐵路局已經跟工會非常持續密切、甚至全國巡講和基層對話，也慢慢收斂相關議題，就公司化草案內容收斂意見整理後，至於是否有調整必要，要在共同研議，儘速辦理，「時間會加速」。

羅秉成表示，台鐵改革安全是持續性的，後面的企業轉型需要修法，不會延宕或輕忽，在太魯閣事件後已宣示台鐵改革的決心，會持續處理。

至於行政院日前要求工程會調查邊坡安全總體檢，高鐵共有25處邊坡滲水等缺失待改善，台鐵則因邊坡數量龐大，僅先做一般例行性的檢查，媒體今天提問，台鐵並未依照政院標準檢查，如今一再出事、只是換個處長，似乎不太符合行政院期待。

對此，羅秉成表示，蘇揆對安全部分一定會用最嚴格、最高標準看待，台鐵安全改革都在各項持續進行，「如果有不足的地方，工程會再加以督導。」

台鐵 交通部長 羅秉成

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