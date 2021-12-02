避免鳳梨外銷藥殘遭退運 藥毒所建立農藥殘留質譜快檢

鳳梨外銷應用農委會藥毒所「農藥殘留質譜快檢」技術解決農藥殘留問題，提供外銷農產品「先驗、後採、再出口」檢驗流程。鳳梨先驗後採再出口的農藥殘留檢驗，從藥毒所收樣至複驗結果產生，能在24小時內完成，大幅縮減農藥檢驗時間，成功輸銷日本、新加坡、韓國及加拿大、澳洲等國。

藥毒所表示，今年3月中國對台下鳳梨禁令，衝擊國內產銷，為拓展鳳梨外銷通路，農委會組成鳳梨品項服務團隊，供果園採樣由服務團隊、各地區農會及合作社組成，採樣時使用i-PLANT APP對供果園進行衛星定位及照片上傳，以確保採樣品質及公正性。

藥毒所表示，此外，再配合物流業者在採樣後隔天將樣品送至藥毒所，藥毒所收到樣品當天即可利用「農藥殘留質譜快檢」技術，以平均10分鐘完成1件檢驗報告的速度，檢驗我國過去3年曾監測到的198種農藥，並透過Python開發程式，將檢驗結果進行各國農藥殘留容許量標準比對，如發現樣品農藥殘留不符合輸出口國容許量，立即使用衛福部公告「食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法（五）」進行複驗，保障農民權益。

藥毒所表示，外銷農產品「先驗、後採、再出口」提供一套標準作業流程（SOP），鳳梨從收樣至複驗結果產生，能在24小時內完成，大幅縮減農藥檢驗時間，使外銷鳳梨更具競爭力，並於今年4月新增使用於外銷香蕉。

藥毒所說，有鑑於外銷鳳梨及香蕉的成功經驗，未來如能持續收集各國家（區域）農產品的農藥殘留容許量標準，並配合農產品的施藥特性，可於採收前完成檢驗報告，符合外銷國別農藥殘留規範再出貨，避免藥檢不合格遭退運或銷毀的損失，維護我國農產品形象。