快訊

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

直播／Omicron侵美、我疫苗16輪首日開打 指揮中心14:00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

書法家26年遍尋不著的絕版書法學刊 竟藏台東飯店內

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
羅浩銓在飯店現場筆墨揮毫，呈現碑別字的風采。記者尤聰光／攝影
羅浩銓在飯店現場筆墨揮毫，呈現碑別字的風采。記者尤聰光／攝影

花蓮縣書法家羅浩銓為蒐集一本絕版的書法學刊「廣碑別字」，26年來遍尋全台及中國大陸兩地，始終找不到，就在他打算放棄時，偶然機會下，門生竟在台東一家飯店休閒書房裡，發現到這本絕版學刊，讓他又驚又喜。他說：「做夢也想不到，這麼珍貴的書法學刊會出現在飯店」。

「這版書法學刊已經絕版了！」羅浩銓說，「廣碑別字」學刊就像是一本字典，他珍貴的地方就是把鮮少見到的碑文字體集大成，1995年發行來，只出刊發行500本，為了找這本學刊，他幾乎跑遍全台各書局、圖書館，甚至到大陸去找，始終沒有結果，現在找到了，就像做夢一樣。

今年11月間，羅浩銓的門生前來台東遊玩，入住一家飯店，無意間在飯店休閒書房內，發現許多收藏的書法書籍，並致電給羅說「老師，有機會可來飯店看看」。羅隔天就帶著太太專程跑來住宿，讓他興奮不已的是終於找到他夢寐以求的「廣碑別字」學刊，並商借影印，今天將書籍歸還飯店。

飯店創辦人潘永豐說，自己不懂書法，但他太太二哥林勝鐘是一位書法家，過世後，他與太太就把二哥生前收藏的書法書籍及書寫字體放在飯店書房內，提供給房客閱讀，只是想不到這些書籍中，會有這麼珍貴的書籍，令他也感到驚喜，真的要好好保存這些書。

羅浩銓表示，碑別字可以追朔到唐末開始，不少書法家為了讓自己的書法有獨自的風格，就會以碑刻為載體而呈現出來的別字，大量隨意增減筆畫、改變字的結構，因此，很多人看到碑刻字體以為是錯字，或是從未看見的字體，就能透過「廣碑別字」這樣的學刊或書籍中，找到答案。

花蓮縣書法家羅浩銓（左）為蒐集一本絕版的書法學刊「廣碑別字」，26年來遍尋全台及中國大陸兩地，始終找不到，卻在台東一家飯店內書法發現這本絕版學刊，讓他又驚又喜。他今天將學刊歸還給飯店創辦人潘永豐（右）。記者尤聰光／攝影
花蓮縣書法家羅浩銓（左）為蒐集一本絕版的書法學刊「廣碑別字」，26年來遍尋全台及中國大陸兩地，始終找不到，卻在台東一家飯店內書法發現這本絕版學刊，讓他又驚又喜。他今天將學刊歸還給飯店創辦人潘永豐（右）。記者尤聰光／攝影
羅浩銓（左）「廣碑別字」學刊就像是一本字典，他珍貴的地方就是把鮮少見到的碑文字體集大成，1995年發行來，只出刊發行500本，目前已絕版。記者尤聰光／攝影
羅浩銓（左）「廣碑別字」學刊就像是一本字典，他珍貴的地方就是把鮮少見到的碑文字體集大成，1995年發行來，只出刊發行500本，目前已絕版。記者尤聰光／攝影

書法家 台東 圖書館

延伸閱讀

桃美館館群新館舍落成 橫山書法藝術館

名家書法 執行署台南分署12月7日打5折再拍賣

桃園最新4大景點！華興池公園升級成秋日廣場，永安漁港純白亮點、硯台書法館美翻

台積電攜手中研院史語所 引領民眾重溫老派書寫的魅力

相關新聞

台鐵頻出包連邊坡示範地都出事 王國材：真的非常慚愧

台鐵近日頻頻出包，昨天宜蘭線大里—福隆間一處邊坡防護鋼軌樁竟斷落，砸中行駛中的207次太魯閣號，駕駛艙玻璃裂毀，諷刺的是...

書法家26年遍尋不著的絕版書法學刊 竟藏台東飯店內

花蓮縣書法家羅浩銓為蒐集一本絕版的書法學刊「廣碑別字」，26年來遍尋全台及中國大陸兩地，始終找不到，就在他打算放棄時，偶...

台鐵一再出事卻只換處長 行政院：台鐵改革會加速

太魯閣事件發生八個多月，台鐵這兩天又接連出包，昨天邊坡防護鋼軌斷落，交通部長王國材怒拔工務處長，晚上又發生復興號車廂脫節...

谷歌臉書輾壓媒體 民主大傷 學者籲立法課稅賠償

台灣的新聞自由被世界公認為亞洲第一，新聞媒體的經營卻陷入困境，因谷歌（Google）及臉書（Facebook）強勢瓜分了...

避免鳳梨外銷藥殘遭退運 藥毒所建立農藥殘留質譜快檢

鳳梨外銷應用農委會藥毒所「農藥殘留質譜快檢」技術解決農藥殘留問題，提供外銷農產品「先驗、後採、再出口」檢驗流程。鳳梨先驗...

谷歌臉書輾壓媒體 民主大傷 學者籲立法課稅賠償

台灣的新聞自由被世界公認為亞洲第一，新聞媒體的經營卻陷入困境，因谷歌（Google）及臉書（Facebook）強勢瓜分了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。