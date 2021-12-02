書法家26年遍尋不著的絕版書法學刊 竟藏台東飯店內

花蓮縣書法家羅浩銓為蒐集一本絕版的書法學刊「廣碑別字」，26年來遍尋全台及中國大陸兩地，始終找不到，就在他打算放棄時，偶然機會下，門生竟在台東一家飯店休閒書房裡，發現到這本絕版學刊，讓他又驚又喜。他說：「做夢也想不到，這麼珍貴的書法學刊會出現在飯店」。

「這版書法學刊已經絕版了！」羅浩銓說，「廣碑別字」學刊就像是一本字典，他珍貴的地方就是把鮮少見到的碑文字體集大成，1995年發行來，只出刊發行500本，為了找這本學刊，他幾乎跑遍全台各書局、圖書館，甚至到大陸去找，始終沒有結果，現在找到了，就像做夢一樣。

今年11月間，羅浩銓的門生前來台東遊玩，入住一家飯店，無意間在飯店休閒書房內，發現許多收藏的書法書籍，並致電給羅說「老師，有機會可來飯店看看」。羅隔天就帶著太太專程跑來住宿，讓他興奮不已的是終於找到他夢寐以求的「廣碑別字」學刊，並商借影印，今天將書籍歸還飯店。

飯店創辦人潘永豐說，自己不懂書法，但他太太二哥林勝鐘是一位書法家，過世後，他與太太就把二哥生前收藏的書法書籍及書寫字體放在飯店書房內，提供給房客閱讀，只是想不到這些書籍中，會有這麼珍貴的書籍，令他也感到驚喜，真的要好好保存這些書。