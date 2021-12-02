谷歌臉書輾壓媒體 民主大傷 學者籲立法課稅賠償

台灣的新聞自由被世界公認為亞洲第一，新聞媒體的經營卻陷入困境，因谷歌（Google）及臉書（Facebook）強勢瓜分了國內近八成數位廣告。

媒體的經營困境，嚴重威脅到公共領域的言論品質。對此，國內學者組成「新聞民主與平台議價論壇」，要求政府調查跨國平台與媒體間，不透明的商業交易、不平等議價。遊說政府向跨國平台業者課稅，同時也要求跨國平台提供合理金額，支持台灣媒體發展優質的新聞內容。

「目前德、法兩國已經立法要裁罰谷歌，因為谷歌使用了新聞媒體內容，卻沒付費給新聞媒體。」台灣大學新聞研究所教授林照真表示，臉書的Instant Article（IA）機制存在相似問題，臉書在報導中插入大量廣告，免費使用新聞媒體的內容，並從中賺取廣告收入。

兩大巨頭狹持大量的用戶資料，發展不對等的盈利模式，例如媒體常使用谷歌的廣告交易系統（Google Ad Exchange），但每一千次曝光（CPM），只能獲得新台幣5至10元，遠低於其他國家。從Google Adsense的後台可明顯看出，谷歌只給媒體68%的內容廣告分潤，搜尋廣告媒體分潤也只有51%。

「我國新聞界的收入損失，比其他國家更多」，政治大學新聞系教授馮建三說，新聞編採的經費因此銳減，「我國空有亞洲最自由的新聞環境，卻欠缺資源讓自由有更好的發揮。」當記者人數減少，記者的工作待遇變差，新聞的民主功能也會隨之減弱，難以有效監督權勢。

馮建三建議，參考瑞典1970年代徵收廣告稅支持新聞界的做法，或者荷蘭1970年代、南韓1980年代取部分廣電的廣告收入，移轉給新聞界的先例，守護新聞自由，並衡平寡頭壟斷的廣告市場。

台師大學大眾傳播研究所教授陳炳宏指出，谷歌、臉書控制讀者能看到什麼，或看不到什麼，「好比威權時代的掌權者，只是控制的目的，從政治性變成經濟性而已。」他提醒大眾裝備媒體試讀的能力，才能守護民主。

全球數位廣告有85%流向谷歌及臉書，對此，歐盟、澳洲、德國、法國、英國、加拿大、義大利，已先後採取裁罰、立法、行政介入等方式，積極重建數位平台與新聞媒體公平對等的市場競爭。

「新聞民主與平台議價論壇」學者們共同提出三個訴求：

一、呼籲公平交易委員會、文化部、國家通訊傳播委員會等政府機構，發揮公權

力，調查跨國平台與媒體間不透明的商業交易、不平等議價等情形。

二、要求跨國平台提供合理金額，支持臺灣社會發展優質新聞內容。

三、建議政府採取廣告稅課徵原則，對跨國平台業者課徵相關稅款。