影／「黑水溝傳奇」海選開跑 陳亭妃號召素人來演

獲文化部補助製作的「黑水溝傳奇之鄭王復台連續劇前導片」在台南拍攝取景，與在地文史及地景結合，卻有別於一般鄉土連續劇選用知名度高的專業演員演出，劇組特別舉辦「海選活動」，徵選符合故事人物設定的素人來演出，希望透過符合本劇人物角色與內涵相仿的演員，為本戲注入活力，開創台語鄉土劇全新風格。

立委陳亭妃上午舉行記者會為該戲海選活動宣傳，希望連結年輕世代行銷台南，讓全台灣都能看到台南之美。

本劇以西元1661年間鄭成功攻台前後時期為故事背景，描述先民橫渡黑水溝冒險犯難到臺灣打拼，寫下漢人文化的艱辛故事。為追求細膩的情感流露，塑造清新風格，特別舉辦海選活動，選拔現實中符合劇情人物設定及年齡相當的演員，以最自然的方式詮釋劇中人物個性。

本劇描繪臺灣發展史的溯源，故事主要場景發生在台南府城台江內海，首場演員海選，將在12月7日下午在台南桂田酒店開跑登場。