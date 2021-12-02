彰化縣雞糞全國最多 內銷有剩拚出口運費卻漲五倍

全台每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣，蛋雞隻數比全台人口數還多，每天產生約2000噸雞屎，縣政府和農民團體想盡辦法製成有機肥出售，結果內銷還有剩，拚外銷卻遇上運費翻漲5倍，農民團體為了商譽也只能含淚賠本出口。

彰化縣養雞2778萬隻，全國最多，每天產生雞糞量可觀，今年初農民團體向縣政府及農政單位陳情，雞糞製成有機肥，國內使用還有剩，籲請政府不要再進口。縣政府向中央反映，得到答覆是台灣加入WTO，要遵照自由貿易協定，不能不進口雞糞。

台灣省農牧資源回收再利用協會理事長黃啟誠今天表示，近年雞蛋價格不錯，彰化縣蛋雞數量在5年內增加近1000萬隻，現有約2400萬隻，光是全縣蛋雞雞糞每天產量就多達2000萬噸。

黃啟誠指出，超量養雞是雞糞難處理的主因，製成有機肥內銷去化有限，省農牧資源回收再利用協會找管道外銷東南亞，去年發生Covin-19疫情，海運運費上漲，原本每噸100美元，現在漲5倍，接近每噸600美元，經銷商「反映成本」每噸漲價5美元，協會為了商譽和供貨穩定，即使賠本也要忍痛出貨。

彰化縣政府農業處長邱奕志說，縣政府今年獲撥60噸經費，以每噸2元補助使用有機肥，請基層農會媒合農民採購有雞糞製成的有機肥，另一方面，中央以每公斤3元補助外銷，換算補助每噸100美金，減輕代處理堆肥場的壓力。

縣政府畜牧科表示，根據海關資料顯示，2018年從比利時進口213噸雞糞，2020年從荷蘭進口538噸，其實進口量都不多，對國內雞糞再利用的衝擊不大，最主要銷售仍要靠國內農民習慣使用有機肥，才能從根本解決雞糞過剩的難題。