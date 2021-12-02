大溪木藝生態博物館交流論壇及街角館授證展現文化成果

桃園市立大溪木藝生態博物館交流論壇今天在大溪區公所舉行，鄭文燦市長到場為各街角館授證，肯定木博館團隊實踐從現地生活脈絡展演大溪，推動各種營運及教育推廣方案，建立大溪學的知識系統。

鄭文燦指出，大溪木藝生態博物館自2015年成立至今，以6年的光陰修復大溪老城區崖線邊的歷史建築群，使文化資產得以再生、活化，一方面保存了地方的空間記憶，更改善了大溪老城區的整體景觀，打開居民的休閒遊憩空間。

鄭文燦表示，上任以來從核定成立木博館和街角館的共學計畫累積成果，培力共同深耕地方文化的夥伴，這是木博館最特別的地方，也是真正落實生態博物館理念的關鍵。散布在大溪各個區域內的街角館，是詮釋豐富的小歷史如家族、產業和生活文化主題的微型文化空間，與博物館的核心展館一同構成了公民參與的場域與網絡。

文化局表示，今年11月木博館全面開館，以WE PLUS（WE+）為主題，因為WE是大溪木藝生態博物館Wood Art Ecomuseum的縮寫，也是成立木博館之初，提出與地方居民一起出發、共好的倡議；PLUS象徵木博館綻放嶄新的面貌再升級。木博館也獲文化部支持，舉辦這次WE TALK「博物館的地方連結與價值創造：大溪木博館的社會實踐」交流論壇，木博館系統性整理過去操作策略，分享經驗。

另為促進館際間的交流，邀請秉持相似信念的博物館、地方文化館或民間案例，分享以博物館連結在地的理念與實踐，參與論壇包括線上視訊有宜蘭縣立蘭陽博物館陳碧琳館長、連江縣（馬祖）博物館與地方文化館運籌機制暨協作平臺計畫主持人郭美君，以及特別邀請日本「国立民族学博物館」日高真吾教授視訊連線，分享深耕地方的民族學博物館，如何在日本311大地震後十年期間，連結地方文化於災害復興中扮演重要角色。

另外，論壇也安排由木博館館員與在地共學夥伴街角館、慶典文化遶境團體負責人（社頭）等，針對大溪文化保存再發展的重要面向，介紹各自的實踐經驗與反思，突出居民參與就是木博館創造的重要價值之一；並邀請臺灣不同地方的民間行動案例，進行對話交流，像（南投）小鎮文創負責人何培鈞、苑裡掀海風創辦人劉育育帶來精彩的故事等。