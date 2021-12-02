女神們的菜單／牛肉蛋炒菇菇飯、牡蠣彩蔬義大利麵

潘慧如和張家慧，分享運動營養師和健身教練安排的飲食菜單，搭配運動打造女神身材、增進運動效能。一起來看看女神們都吃那些不怕胖美食吧！

【牛肉蛋炒菇菇飯】

●總熱量424kcal／蛋白質26g／醣類35g／脂肪20g

●材料

全穀米40g、秀珍菇50g、胡蘿蔔50g、蔥1根、牛肉片75g、蛋1顆

調味料 醬油、胡椒

●作法

1.全穀米洗淨後，放入電鍋蒸熟。

2.將秀珍菇和胡蘿蔔洗淨後切小塊，蔥切段。

3.鍋中放入油，等待熱鍋時將蛋打散，接著把牛肉片和蛋一起下鍋拌炒，炒至七分熟後，將步驟 2 蔬菜一起加入炒香。

4.最後將煮熟的全穀飯一起加入炒均勻，並酌量加入調味料調味，即可完成。

【牡蠣彩蔬義大利麵】

牡蠣彩蔬義大利麵。圖／境好出版提供

●總熱量480kcal／蛋白質29g／醣類55g／脂肪16g

●材料

黃甜椒30g、碗豆莢40g、美白菇50g、大番茄40g、洋蔥40g、乾義大利麵60g、牡蠣150g、九層塔適量

調味料 鹽、黑胡椒

●作法

1.把黃甜椒、豌豆莢、美白菇、大番茄和洋蔥切成條狀。

2.在湯鍋中煮滾水，加入少許鹽，再放入義大利麵煮熟。

3.於炒鍋中放入少許烹調油，熱鍋後加入步驟1蔬菜炒香。

4.蔬菜炒軟後，加入牡蠣一起炒。

5.待食材都熟後，放入煮熟的麵條，撒上黑胡椒調味，拌炒均勻即完成。