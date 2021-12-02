快訊

嚴重家暴如何防治？律師：現行法條難治本

黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女神們的菜單／牛肉蛋炒菇菇飯、牡蠣彩蔬義大利麵

境好出版 / 提供
牛肉蛋炒菇菇飯。圖／境好出版提供
牛肉蛋炒菇菇飯。圖／境好出版提供

潘慧如和張家慧，分享運動營養師和健身教練安排的飲食菜單，搭配運動打造女神身材、增進運動效能。一起來看看女神們都吃那些不怕胖美食吧！

【牛肉蛋炒菇菇飯】

●總熱量424kcal／蛋白質26g／醣類35g／脂肪20g

●材料

全穀米40g、秀珍菇50g、胡蘿蔔50g、蔥1根、牛肉片75g、蛋1顆

調味料 醬油、胡椒

●作法

1.全穀米洗淨後，放入電鍋蒸熟。

2.將秀珍菇和胡蘿蔔洗淨後切小塊，蔥切段。

3.鍋中放入油，等待熱鍋時將蛋打散，接著把牛肉片和蛋一起下鍋拌炒，炒至七分熟後，將步驟 2 蔬菜一起加入炒香。

4.最後將煮熟的全穀飯一起加入炒均勻，並酌量加入調味料調味，即可完成。

【牡蠣彩蔬義大利麵】

牡蠣彩蔬義大利麵。圖／境好出版提供
牡蠣彩蔬義大利麵。圖／境好出版提供

●總熱量480kcal／蛋白質29g／醣類55g／脂肪16g

●材料

黃甜椒30g、碗豆莢40g、美白菇50g、大番茄40g、洋蔥40g、乾義大利麵60g、牡蠣150g、九層塔適量

調味料 鹽、黑胡椒

●作法

1.把黃甜椒、豌豆莢、美白菇、大番茄和洋蔥切成條狀。

2.在湯鍋中煮滾水，加入少許鹽，再放入義大利麵煮熟。

3.於炒鍋中放入少許烹調油，熱鍋後加入步驟1蔬菜炒香。

4.蔬菜炒軟後，加入牡蠣一起炒。

5.待食材都熟後，放入煮熟的麵條，撒上黑胡椒調味，拌炒均勻即完成。

【以上摘文選自《動吃瘦！女神養成提案》、作者：潘慧如、張家慧、楊承樺、蔡在峰、圖文提供：境好出版】

書名／《動吃瘦！女神養成提案》、作者／潘慧如、張家慧、楊承樺、蔡在峰、圖／境好出版提供
書名／《動吃瘦！女神養成提案》、作者／潘慧如、張家慧、楊承樺、蔡在峰、圖／境好出版提供

義大利 脂肪

延伸閱讀

童星女孩變女神！金裕貞「怪物演技」成人版女星都怕她

男網逼交往亮刀軟禁女神 她趁隙求援好友「我好怕」

世代差異！「日本男高中生理想妻子」榜公開，新垣結衣、綾瀨遙大輸90後女神落榜

金馬紅毯5美／賈靜雯透視、温貞菱挖空、李沐深V　本屆最吸睛紅毯女神是她們

相關新聞

是你嗎？9-10月發票開出千萬獎13張 下午公布中獎清冊

財政部賦稅署今（2）日下午將公布9-10月期統一發票中獎清冊，賦稅署上午先公布中獎張數，該期1,000萬元特別獎中獎張數...

鋼軌樁砸太魯閣號意外 王國材：事發工地圍籬加高2公尺

台鐵昨天又出包，宜蘭線福隆石城路段地錨邊坡改善工程作業時，鋼軌樁不慎斷裂掉落，加上高低差大，翻越圍籬擊中行駛中太魯閣號列...

彰化縣雞糞全國最多 內銷有剩拚出口運費卻漲五倍

全台每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣，蛋雞隻數比全台人口數還多，每天產生約2000噸雞屎，縣政府和農民團體想盡辦法製成有機肥...

大溪木藝生態博物館交流論壇及街角館授證展現文化成果

桃園市立大溪木藝生態博物館交流論壇今天在大溪區公所舉行，鄭文燦市長到場為各街角館授證，肯定木博館團隊實踐從現地生活脈絡展...

女神們的菜單／牛肉蛋炒菇菇飯、牡蠣彩蔬義大利麵

潘慧如和張家慧，分享運動營養師和健身教練安排的飲食菜單，搭配運動打造女神身材、增進運動效能。一起來看看女神們都吃那些不怕...

機車未定檢遭罰 新北市府今年已入帳千萬

空氣污染防制法及行政院環保署公告規定，出廠滿5年以上機車，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年應於行車執照原發照月份前後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。