影／揭開蝦池的水下秘密 利用影像分析中山大學推AI蝦

養蝦不再憑感覺。中山大學研究團隊在蝦池內投入水下攝影，透過水下影像辨識，監控蝦子的投料餵食狀況，以及蝦子的成長健康態勢，化為實際的管理數據，經過兩年的試驗，不僅增加生產效率，能降低餌料成本7%、人力成本減少一半。

「台灣農業周」今天開始一連三天展開。計畫主持人、中山大學資訊工程系特聘教授黃英哲表示，餌料給太多，水質容易髒，蝦子容易生病，但吃了少會營養不良，因此需要科技影像介入，幫助養殖戶精準管理養殖池。

他表示，養殖池水下的狀況和養殖戶的想像，常不一樣，水下是混濁模糊的，因此除了影像，還必須進行影像強化與生物辨識；比如以為蝦子都把餌料吃光了，但水下攝影一辨識，才發現其實是工作魚來與蝦子爭食，增加飼料浪費。

黃英哲說，如何把蝦子養大養好，過去都靠人工觀察以及經驗傳承，透過影像辨識，能認養殖戶看得清、量得到，比如判定蝦子得活動力、成長大小，影像化、數據化；當生產效率偏移時，養殖戶可以及時修正，比如，影像觀察蝦子腸線，蝦子健康則腸線飽滿，若生病或者沒攝食，影像觀察可以提出預警，同時分析餌料消耗。