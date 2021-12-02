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元旦連假車票開搶！台鐵售逾21萬張票 全新自強號都賣光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
EMU3000型。圖／台鐵提供
EMU3000型。圖／台鐵提供

元旦連假將至，雙鐵今天凌晨零時開放訂票。台鐵說，截至今天9時，完成逾21萬張訂票。台鐵新自強號EMU3000型29日上線，元旦連假每天都有六班，一般車廂都已經賣完。商務車廂（騰雲座艙）則於15日開賣。

按照台鐵規畫，自12月30日（四）起至明年1月3日（一）共計五天，全線加開各級列車總計107班次。包含東部地區12月31日至明年1月2日加開樹林-花蓮復興號六班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。並於2日凌晨零時開放訂票。

台鐵說，今天零時起，開放元旦假期（12月30日至明年1月3日）全線網路、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成13萬7346筆、21萬8728張訂票，訂票過程順利。至於新自強號EMU3000，每天開行六班次，包含408、426、438、411、421、441次，每車共有12節車廂538席座位，其中第六節車廂為騰雲座艙30席座位，一般車廂已經全數賣光，商務車廂則要15日後才開放訂票。

台鐵說，請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於12月4日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往台東方向

12月30日13時至12月31日16時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往台北方向

1月2日7時以後，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

12月30日19時12月31日10時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

1月2日11時以後，長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號，12月31日5684次及1月1、2日5687次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

台鐵說，12月30日至111年1月2日東線四班實名制列車，將於12月3日零時起開放12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

至於台灣高鐵公司，五天疏運加開138班次列車，包含南下67班、北上71班，總計提供875班次列車的旅運服務。高鐵說，截至今日上午11時，已售出約19.2萬張。

自強號 台鐵 車廂

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