花蓮縣力推咖啡產業 原民處邀專家指導部落飄咖啡香　

花蓮縣府近年力推咖啡產業，邀請專家從田間管理開始逐步指導，讓花蓮咖啡品質大幅精進，價格隨之提升，目前縣內咖啡農有7成是原住民，縣府原住民行政處近日舉辦咖啡體驗，邀農友、學者專家分享花蓮咖啡的成長故事。

「認識花蓮縣原住民咖啡產業現況」體驗活動，邀請到原民咖啡農林菁川、咖啡達人台東大學副教授張博成、浸淫咖啡香超過30年的洄嵐咖負責人林景川，講述近年推廣，讓花蓮咖啡品質躍進的過程。

在玉里鎮半山腰經營古林咖啡的林菁川，海軍陸戰隊退伍後回鄉承接父親的咖啡園。他說，自己本來是上網、看書學書相關知識，參與縣府推廣、扶植課程、接觸原民處提供的各類師資，讓他大開眼界，增廣對咖啡的知識，自家咖啡品質提高，價格跟著從每公斤500元，分等級的成長200元。

除此之外，他在原民處輔導下積極投入從產地到餐桌、再到產地旅遊的綠色消費模式，有信心在縣府協助下打出花蓮咖啡品牌。

張博成提到，花蓮縣府前年舉辦「2019花蓮縣原住民好評系列活動～洄瀾好咖、啡你莫屬」等活動，竟能請來全球知名的巴拿馬精品咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯分享，提供非常多創新想法，讓花蓮咖啡可以和國際接軌，非常難得。

經常參與花蓮咖啡行銷、包裝和推廣活動的林景川，將花蓮咖啡品牌定位為「洄瀾好咖」。他認為，花蓮咖啡先天種植的條件雖然不是第一，但在文化面、咖啡農用心和對未來咖啡產業提升的自信心下，絕對能培養出特色第一。

花蓮縣政府原民處處長陳建村說，這幾年原民處從原住民咖啡農出發，邀請專家指導，重新盤點、包裝，以「洄瀾好咖」做行銷已有不錯成果，縣內原住民咖啡農有25戶，占全縣7成，近年在縣內咖啡賽事成績亮眼，今年農業處主辦的第5屆花蓮精品咖啡評鑑活動，花蓮咖啡組原住民咖啡農囊括特等、頭等、金質、銀質等全部6個獎項，有機咖啡組中也抱走半數以上獎項。