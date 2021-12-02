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新生兒呼吸窘迫症候群併發肺炎 靠豐醫團隊這神器救一命

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院小兒感染科主任醫師馬瑞杉(右)診視陳小弟狀況。圖／衛生福利部豐原醫院提供
豐原醫院小兒感染科主任醫師馬瑞杉(右)診視陳小弟狀況。圖／衛生福利部豐原醫院提供

陳小弟36周剖腹產，出生當天四肢末端明顯發紺、哭不停，豐原醫院發現幼兒合併新生兒呼吸窘迫症候群(RDS)，緊急插管再發現，除了RDS還併有新生兒肺炎情形，團隊照料拔管使用「救命神器」高流量濕化氧氣經鼻導管系統(HFNC)，經小兒科團隊23天治療及照護，陳小弟從鬼門關前走回，康復出院。

豐原醫院指出，陳小弟的母親因罹患妊娠高血壓及子癇前症，轉診到豐原醫院婦產科，9月10日就診檢查、11日住院打硫酸鎂預防子癇前症的併發症，13日足36周即剖腹產。陳小弟出生體重達3960公克，但四肢末端明顯發紺、不停哭泣，給了氧氣導管但血氧數值未見起色。

豐原醫院發現，陳小弟合併新生兒呼吸窘迫症候群(Respiratory Distress Syndrome , RDS) ，狀況危急，協助插管給予高濃度氧氣，抽痰抽出黃色黏稠分泌物，原來除了RDS外，陳小弟還併有新生兒肺炎。

醫師團隊指出，陳小弟病況危急的第一周，只能靠點滴補充水分跟電解質，經兒科團隊照料，順利拔管，接續使用「救命神器」高流量濕化氧氣經鼻導管系統(High Flow Nasal Cannula , HFNC)；一周後，陳小弟可從嘴巴喝奶，食量很好，不再缺氧。

豐原醫院主治醫師馬瑞杉表示，陳小弟所有的細菌及病毒培養結果都是正常，發現抽出的痰液為黃稠樣，且雙肺有浸潤的情況，在危急期並未排除細菌感染引起的肺炎，投以肺炎治療的抗生素後，陳小弟肺炎情形有明顯改善。

馬瑞杉說，新生兒呼吸窘迫雖然常見，但陳小弟甫出生就有RDS情況併有新生兒肺炎，是臨床上少見的案例，也是本院首例使用救命神器-HFNC的新生兒，經過小兒科團隊23天細心照護，已健康出院。

陳小弟的媽媽說，當初從診所轉來婦產科，「好像弟弟冥冥中做的選擇」，出生後看著弟弟插管、身上滿滿監測管線、營養不夠，令她「難過到一直哭」，到後來醫療團隊全力照顧她與孩子，滿滿感謝豐原醫院產兒科團隊，讓他們母子均安出院。

陳小弟甫出生就有RDS併有新生兒肺炎，是臨床上少見的案例，經豐原醫院使用「救命神器」HFNC(圖者)治療，小兒科團隊23天細心照護，已健康出院。圖／衛生福利部豐原醫院提供
陳小弟甫出生就有RDS併有新生兒肺炎，是臨床上少見的案例，經豐原醫院使用「救命神器」HFNC(圖者)治療，小兒科團隊23天細心照護，已健康出院。圖／衛生福利部豐原醫院提供
陳小弟甫出生就有RDS併有新生兒肺炎，是臨床上少見的案例，經豐原醫院使用「救命神器」HFNC治療，小兒科團隊23天細心照護，已健康出院。圖／衛生福利部豐原醫院提供
陳小弟甫出生就有RDS併有新生兒肺炎，是臨床上少見的案例，經豐原醫院使用「救命神器」HFNC治療，小兒科團隊23天細心照護，已健康出院。圖／衛生福利部豐原醫院提供

新生兒 肺炎 婦產科

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