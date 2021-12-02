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台鐵出包震怒換處長 立委譏王國材「多幾個準備換」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立委洪孟楷用視訊質詢交通部長王國材，他說，昨天讓工務處長下台，但國人只想知道，換了處長能不能保證不會再有事情，還是有意外後再換處長？要不要多幾個處長準備換？。記者曹悅華／攝影
立委洪孟楷用視訊質詢交通部長王國材，他說，昨天讓工務處長下台，但國人只想知道，換了處長能不能保證不會再有事情，還是有意外後再換處長？要不要多幾個處長準備換？。記者曹悅華／攝影

台鐵昨天再出包，發生鋼軌樁甩出斷裂，飛越圍籬砸到太魯閣號機車頭事件，由於交通部長王國材一周前已經警告再有疏失就撤換相關處長，昨事發後便火速撤換台鐵工務處長。不過外界質疑，換了處長不代表停止出事，立委今天也譏諷王國材，要他「多幾個處長準備替換」。

立法院交通委員會今天進行「鐵道局新建工程與台鐵局具體分工協調及規畫專題報告」，並備質詢。不少立委質疑昨天台鐵發生意外後撤換處長，並沒有實質的效益。

立委洪孟楷就說，昨天讓工務處長下台，但國人只想知道，換了處長能不能保證不會再有事情，還是有意外後再換處長？要不要多幾個處長準備換？

立委李昆澤也質疑，難道部長震怒就可以解決事情？他還說，這任工務處長才上任半年多。

立委邱臣遠則說，如果拔官有效不會有那麼多事故發生，如果震怒有用就不會才警告短短一周就發生事件，前部長林佳龍也不會因為太魯閣號事故下台。

邱臣遠還說，震怒拔官之後要想怎麼避免狀況，撤換工務處長跟宜蘭段長，層級永遠不足，交通部內部調查懲處層級要提高，不然每次都下面背鍋，也希望王可以頂住壓力，該懲處就懲處，才能建立民眾信心。

立委陳明文表示，震怒就換工務處長，是不對的，因為震怒是要撤換局長，局長震怒材是撤換工務處長。王國材說，有跟台鐵局長杜微說，這是很大重大疏失，必須撤換工務處長。

王國材說，先前就說沒有遵照標準作業程序，或是重大疏失會撤換處長。昨天算重大疏失，軌道樁怎麼掉都不應該在軌道淨空。完整調查還在進行當中，要懲處到哪個層級要看調查狀況。

對於洪孟楷要求王國材承諾不再有離譜疏失發生，王國材說，會朝這方向來做，也是自己必須做的。

立委邱臣遠說，如果拔官有效不會有那麼多事故發生，如果震怒有用就不會才警告短短一周就發生事件，前部長林佳龍也不會因為太魯閣號事故下台。記者曹悅華／攝影
立委邱臣遠說，如果拔官有效不會有那麼多事故發生，如果震怒有用就不會才警告短短一周就發生事件，前部長林佳龍也不會因為太魯閣號事故下台。記者曹悅華／攝影
立委李昆澤說，難道部長震怒就可以解決事情？這任工務處長才上任半年多。記者曹悅華／攝影
立委李昆澤說，難道部長震怒就可以解決事情？這任工務處長才上任半年多。記者曹悅華／攝影

王國材 台鐵 交通部長

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