快訊

直播／第四場公投發表會10:30登場 反萊豬上演「醫師大戰」

陳時中：已與AZ簽訂500萬劑新合約 可以選擇疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵照SOP還出包是靈異事件？王國材認防護距離不夠

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
王國材表示，過去確實沒有想到高低差甩的距離長度這麼遠。台鐵有四個工地有類似狀況，施工便道過去加強很多，但昨天發生後發現防護距離還是不夠。記者杜建重／攝影
王國材表示，過去確實沒有想到高低差甩的距離長度這麼遠。台鐵有四個工地有類似狀況，施工便道過去加強很多，但昨天發生後發現防護距離還是不夠。記者杜建重／攝影

台鐵昨天又發生邊坡施工意外，鋼軌樁斷裂彈過防護圍籬，砸到經過的太魯閣號車頭，詳細原因還在調查，不過交通部強調一切都有按照SOP。今天就有立委質疑，照程序還出包是「靈異事件」、也有立委抨擊過去半年巡視邊坡是「表面工夫」。交通部長王國材說，昨天視察後確實發現防護距離不夠、當初也沒算到會彈到九公尺遠。

立法院交通委員會今天進行「鐵道局新建工程與台鐵局具體分工協調及規畫專題報告」，並備質詢，不過立委的關注焦點都在昨天的台鐵意外。

立委洪孟楷質疑，昨天又是邊坡工程出包，還又是太魯閣號，是不是台鐵的安全已經鬆到國人無法信任？為什麼一再發生？

對此，王國材說，昨天事件是因為施工平台離軌道高出七公尺，鋼軌樁吊起來甩很高，後來就碰到圍籬，彈到西正線。現在圍籬高三公尺，會加兩公尺變五公尺。

王國材表示，過去確實沒有想到高低差甩的距離長度這麼遠。台鐵有四個工地有類似狀況，施工便道過去加強很多，但昨天發生後發現防護距離還是不夠。

洪孟楷說，昨天到現場才指示停工跟加高邊坡防護工程，代表過去半年檢視工地，防護沒有到位，不然到現場不用加高防護工程，過去半年檢視就是做表面功夫。每次發生問題才說沒想到，發生掉落才說原來才有這樣子，等於整個沿線巡視沒有發生作用。

王國材則承認，他說，的確當時沒有算到鋼軌樁會拋出九公尺以外，但標準作業程，三個瞭望員、工地主任、監工都有按照程序，列車經過也有慢行到時速45里公里以下。已請交通部政務次長胡湘麟針對其他三處有高低差的工地趕快處理。

立委李昆澤也說，鐵道系統讓人搖頭嘆息，台鐵10月分每天有47.6萬民眾搭乘，是重要交通工具，意外事故頻傳，安全效能、準點行形象盪到最谷底，「都有按照SOP是靈異事件」？邊坡工程是要保障鐵道安全，結果施工鐵道安全工程卻是鐵道事故最嚴重的威脅，交通部跟台鐵都要深刻檢討。

王國材表示，過去確實沒有想到高低差甩的距離長度這麼遠。台鐵有四個工地有類似狀況，施工便道過去加強很多，但昨天發生後發現防護距離還是不夠。記者曹悅華／攝影
王國材表示，過去確實沒有想到高低差甩的距離長度這麼遠。台鐵有四個工地有類似狀況，施工便道過去加強很多，但昨天發生後發現防護距離還是不夠。記者曹悅華／攝影

台鐵 鐵道 交通部長

延伸閱讀

影／鋼軌掉落擊中太魯閣號 王國材：處長段長一周內調職

太魯閣號遇襲 台鐵檢討發現鋼軌樁甩飛距離「超出想像」

王國材「不認同柯文哲做事不政治」 北市：尊重

環島高鐵挨轟打擊台鐵 王國材：近程仍以東部快鐵為主

相關新聞

是你嗎？9-10月發票開出千萬獎13張 下午公布中獎清冊

財政部賦稅署今（2）日下午將公布9-10月期統一發票中獎清冊，賦稅署上午先公布中獎張數，該期1,000萬元特別獎中獎張數...

乾冷空氣籠罩 吳德榮：明天、周六清晨最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六乾冷空氣籠罩；今天北台多雲轉晴，其他各...

持續乾冷天氣 彭啟明：這波要回溫要等周六白天

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨輻射冷卻發威，普遍各地比昨天低1-2度以上，降比較多的...

新聞眼／交長只會震怒 台鐵公司化無進度

台鐵大小出包不斷，交通部長王國材上周才祭出最後通牒，警告台鐵再有疏失就要撤換處長，未料昨天照樣發生鋼軌樁斷落砸中列車的事...

鋼軌樁砸太魯閣號意外 王國材：事發工地圍籬加高2公尺

台鐵昨天又出包，宜蘭線福隆石城路段地錨邊坡改善工程作業時，鋼軌樁不慎斷裂掉落，加上高低差大，翻越圍籬擊中行駛中太魯閣號列...

台鐵頻出包／又是聯合大地 頻出包還監造

昨台鐵宜蘭大里到福隆路段，一旁邊坡工程鋼軌樁竟不慎斷裂掉落砸中太魯閣號車頭，施工廠商是達盈興營造，施工監造商則又是先前造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。