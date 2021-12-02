台鐵照SOP還出包是靈異事件？王國材認防護距離不夠
台鐵昨天又發生邊坡施工意外，鋼軌樁斷裂彈過防護圍籬，砸到經過的太魯閣號車頭，詳細原因還在調查，不過交通部強調一切都有按照SOP。今天就有立委質疑，照程序還出包是「靈異事件」、也有立委抨擊過去半年巡視邊坡是「表面工夫」。交通部長王國材說，昨天視察後確實發現防護距離不夠、當初也沒算到會彈到九公尺遠。
立法院交通委員會今天進行「鐵道局新建工程與台鐵局具體分工協調及規畫專題報告」，並備質詢，不過立委的關注焦點都在昨天的台鐵意外。
立委洪孟楷質疑，昨天又是邊坡工程出包，還又是太魯閣號，是不是台鐵的安全已經鬆到國人無法信任？為什麼一再發生？
對此，王國材說，昨天事件是因為施工平台離軌道高出七公尺，鋼軌樁吊起來甩很高，後來就碰到圍籬，彈到西正線。現在圍籬高三公尺，會加兩公尺變五公尺。
王國材表示，過去確實沒有想到高低差甩的距離長度這麼遠。台鐵有四個工地有類似狀況，施工便道過去加強很多，但昨天發生後發現防護距離還是不夠。
洪孟楷說，昨天到現場才指示停工跟加高邊坡防護工程，代表過去半年檢視工地，防護沒有到位，不然到現場不用加高防護工程，過去半年檢視就是做表面功夫。每次發生問題才說沒想到，發生掉落才說原來才有這樣子，等於整個沿線巡視沒有發生作用。
王國材則承認，他說，的確當時沒有算到鋼軌樁會拋出九公尺以外，但標準作業程，三個瞭望員、工地主任、監工都有按照程序，列車經過也有慢行到時速45里公里以下。已請交通部政務次長胡湘麟針對其他三處有高低差的工地趕快處理。
立委李昆澤也說，鐵道系統讓人搖頭嘆息，台鐵10月分每天有47.6萬民眾搭乘，是重要交通工具，意外事故頻傳，安全效能、準點行形象盪到最谷底，「都有按照SOP是靈異事件」？邊坡工程是要保障鐵道安全，結果施工鐵道安全工程卻是鐵道事故最嚴重的威脅，交通部跟台鐵都要深刻檢討。
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