疫情緩因應國旅旺季 立榮航空下月調整嘉義飛離島航班

新冠肺炎本土疫情，全台三級防疫期間，衝擊交通運輸業，嘉義航空站唯一立榮航空嘉義飛澎湖、金門航班，一度取消，疫情緩和，嘉澎、嘉金航線陸續復航，因應離島偽出國觀光旺季，下月起明年1、2月，嘉澎、嘉金航線調整航班時間。

立榮官網公布，明年1、2月，調整嘉義飛澎湖航班：每天有一航班對飛，嘉義飛澎湖下午3點起飛；澎湖飛嘉義下午1點50分起飛；嘉義飛金門每周飛一、五、日三天，嘉義飛金門下午5點半起飛，金門飛嘉義下午3點55分起飛。

另，2022年農曆春節假期，立榮開放網路訂購，同步在立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位。