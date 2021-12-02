影／剛滿月萌樣可愛 草泥馬黏著飼主跟前跟後

嘉義縣中埔鄉獨角仙休閒農場主人林武揚，飼養一隻剛滿月的寵物草泥馬，取名「紅糖」，林武揚當奶媽，天天餵奶，草泥馬將林當媽媽，天天黏著，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如昨天見到林武揚與「紅糖」，人與寵物彼此情如同親子親密感情，感到溫馨，直呼「紅糖真是與眾不同的寵物，超萌、超可愛！」

林武揚說，「紅糖」天天黏著他，他到那裡，牠就跟到那裡。林珮如說，羊駝在台灣稱為草泥馬，這隻剛滿月的草泥馬，草泥馬母親生下後不管，林武揚當羊駝寶寶的奶媽，草泥馬「紅糖」超黏人的，林武揚將「紅糖」戴紫色小帽，打扮超可愛。

草泥馬不是羊也不是馬，是駱駝科動物，比較小隻，臉、耳朵、五官都圓圓短短，長得可愛逗趣，原生在南美洲秘魯、智利一帶高山地區，秘魯政府看重羊駝保育，是南美洲代表動物之一，秘魯、玻利維亞國徽都印有羊駝類動物的圖案。

羊駝被人工飼養超過600年，可提供經濟效益高，可用於提供食物、燃料、衣物和運輸畜力，是聰明動物，容易訓練，還可以學習各種指令、手勢和動作，只要有耐心及愛心，牠們也能像狗狗一樣會起立、坐下或握手。

草泥馬不不會隨地亂大小便，吸引很多人當寵物，個性膽小怯懦，溫馴友善，不會主動攻擊人，林珮如說，貓狗是常見寵物，草泥馬圓圓大大無辜雙眼，長長脖子，有毛茸茸外觀，萌樣可愛，是寵物市場新興寵物。