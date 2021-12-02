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國台交成立76年 募集歷史文物找回老記憶

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國立台灣交響樂團團長劉玄詠（左後立）致贈感謝狀向陳明律（前排左）等人，感謝協助典藏歷史文物。圖／國立台灣交響樂團提供
國立台灣交響樂團團長劉玄詠（左後立）致贈感謝狀向陳明律（前排左）等人，感謝協助典藏歷史文物。圖／國立台灣交響樂團提供

國立台灣交響樂團前身是台灣省立交響樂團，為慶祝成立76年，昨天發起「省交歷史文物回娘家捐贈徵集」活動，向各界廣集有關舊稱「省交」的代表性歷史文物。

團長劉玄詠指出，樂團早期經歷過幾次搬遷，資料在搬遷中多有流失，現存1945至1961年間的資料有限。為進行相關歷史文獻之蒐集、整理、目錄編撰、數位化與資料庫建構等工作，已向文化部爭取重建台灣藝術史經費，委託國立台灣師範大學音樂數位典藏中心，啟動國台交歷史文物典藏計畫，不僅分批整理歷年演出節目單，並透過口述歷史整理建置珍貴的團史，以保存台灣音樂文化資產。

他說，透過口述歷史的訪談，並獲捐贈前輩音樂家珍藏的歷史文物，別具歷史意義，也將國台交的記憶找回來。受委託執行歷史文物典藏計畫的台師大音樂數位中心主任黃均人也表示，希望藉此將史料收集整理以擴大學術運用。

劉玄詠說，國台交退休樂團首席林文去年捐贈首任團長蔡繼琨及第三任團長戴粹倫之指揮棒，曾於省交時期擔任首席女高音的陳明律也將她珍藏於在1954至1955年間參與演出的節目單、照片等珍貴歷史資料捐贈給國台交，他十分感謝，也呼籲各界響應活動，建立台灣古典音樂記憶史。

國台交於今年在霧峰團部台灣音樂文化園區影音館二樓布置了團史展示區，希望藉由「省交歷史文物回娘家捐贈徵集」計畫讓更多文物經過整理後除了數位化供運用，歡迎民眾參觀，相關訊息請上國台交官網了解https://www.ntso.gov.tw/。

國立台灣交響樂團發起「省交歷史文物回娘家捐贈徵集」活動，向各界廣集有關舊稱「省交」的代表性歷史文物，並已獲贈指揮棒。圖／國立台灣交響樂團提供
國立台灣交響樂團發起「省交歷史文物回娘家捐贈徵集」活動，向各界廣集有關舊稱「省交」的代表性歷史文物，並已獲贈指揮棒。圖／國立台灣交響樂團提供

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