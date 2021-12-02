2022台灣燈會在高雄 邀金馬金鐘美術設計打造光影故事
2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市政府首創全新策展手法，跨界邀請影視好手發想，與電影戲劇美術設計總監合作，包括《斯卡羅》的許英光、《血觀音》的蔡珮玲、《大債時代》的柯青每、《日曜日式散步者》的廖音喬，將在衛武營公園林中打造電影般的燈光藝術場景。4個場景、4個故事、4種手法，創造風格迥異的場景，在燈會中用光影說故事，邀請觀眾走入戲夢人生的美麗幻境。
高雄市副市長史哲表示，高雄一直勇於突破傳統燈會的框架，希望透過跨界合作，邀請不同領域的創作者共同參與。為了籌備2022燈會，他多次走訪衛武營公園樹林，反覆思考不同的光影呈現形式，希望能在過往燈會的歡慶氣氛外，更進一步展現台灣人多彩的創造力，創造不一樣的燈會氛圍。
史哲說，像美術總監許英光所參與的電視劇《斯卡羅》，精準還原1860年代的台灣場景，營造一流的高質感影視作品。電影是在光影中說故事，電影美術即是光影中的故事造景者，能觸發「燈會」裡光與影的全新想像，於是決定邀請在電影產業的第一線美術設計好手參與燈會。
高雄市文化局表示，許英光擁有客家背景，參與多部客家時代大劇如《寒夜》、《牽紙鷂的手》、《大將徐傍興》的美術場景設計，在2022燈會邀請遊客踏入濃濃懷舊風味的「映像寫真館」，在快門按下瞬間，飛越200年回到過去的打狗港。曾參與電影《擺渡人》、《血觀音》、《鱷魚》美術設計，獲得第56屆金馬獎最佳造型設計的蔡珮玲，是業界公認的光影場景造夢人，則帶觀眾乘上「源 宇宙」太空艙，穿越時空前往浩瀚的光影銀河。
柯青每曾參與多部戲劇美術設計，包含《他們在畢業前一天爆炸》、《大債時代》等，獲第48屆金鐘獎最佳美術設計獎，她的作品「乘風光」將在蓊鬱樹林包圍的湖泊上打造一座奇幻魅光的房屋，波光粼粼搖曳著電影一般如夢似幻的景致。金馬最佳紀錄片《日曜日式散步者》中考究的場景設計，由廖音喬一手打造，這次她將於層層樹林中藏起一座「異站」，日常所見的公車站，漆上復古未來感十足的蒸氣龐克燈光配⾊，吸引群眾走入這通往不知名遠方的驛站。
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