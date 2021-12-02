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鋼軌樁砸太魯閣號意外 王國材：事發工地圍籬加高2公尺

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
王國材說，事發地高低落差約七公尺，昨天鋼軌斷裂後彈到圍籬又跑出去打到太魯閣號，目前預計將該處圍籬加高兩公尺因應。記者曹悅華／攝影
王國材說，事發地高低落差約七公尺，昨天鋼軌斷裂後彈到圍籬又跑出去打到太魯閣號，目前預計將該處圍籬加高兩公尺因應。記者曹悅華／攝影

台鐵昨天又出包，宜蘭線福隆石城路段地錨邊坡改善工程作業時，鋼軌樁不慎斷裂掉落，加上高低差大，翻越圍籬擊中行駛中太魯閣號列車車頭。交通部長王國材今天說，將針對昨天事發地，加高兩公尺圍籬因應。

立法院交通委員會今天進行「鐵道局新建工程與台鐵局具體分工協調及規畫專題報告」。會前王國材接受媒體聯訪時說明最新懲處及調查。

王國材說，台鐵沿線太多工地，204個是在軌道旁邊，施工對營運造成很大干擾。太魯閣事件發生後，交通部跟工程會、勞動部組專案小組，把工地徹底檢查完畢，包含圍籬、施工便道都做改善，昨天狀況是鋼軌樁斷裂，但覺得不管怎樣，或是各種理由，意外斷裂也好，最後鋼軌樁落在軌道淨空區會造成危險，必須很嚴肅面對。

媒體追問，既然工程會跟交通部都去看過，為何邊坡還會發生類似狀況？是否有哪部分需要加強？王國材說，204個臨軌工程檢查很徹底，要改善的也改善完畢，只剩下一處是有發包問題。

王國材說，昨天是個案，全國有四個工地有類似狀況，邊坡跟施工地點軌道有很高的落差。台鐵規定鐵道中心線外面三公尺以外都可以當施工區，昨天距離九公尺，但因為施工平台高，很高地方只要有一點斜度，降落地面長，就容易跨到鐵道淨空區。

王國材說，204個臨軌工程中有做圍籬，但類似這四工地有高層差，距離比想像遠的話必須把圍籬加高。也請台鐵全面檢視，可能改在夜間施工。

王國材說，事發地高低落差約七公尺，昨天鋼軌斷裂後彈到圍籬又跑出去打到太魯閣號，目前預計將該處圍籬加高兩公尺因應。

面對拔官的指示，王國材說，工務處長跟段長這周處理完後續後，一周內會有調職處分。不過外界也質疑，每次出事就怒拔官員，能夠徹底改善嗎？對此，王國材說，上周已有跟台鐵做深度討論，要求運工機電處長深入地方。昨天雖然沒有人員傷亡，但是是很重大疏失，非常危險，已經講過任何疏失跟沒有按照SOP就會究責。

至於會不會往上究責，他說，廠商、監造責任也在究責中，直接負責是段長跟處長，現場工地細節還不夠。

由於昨天晚間，還發生復興號脫節事件，外界也質疑螺絲沒有上緊。王國材說，很多同仁非常認真，但互相內化在組織的機制都有所不足，尤其第一線施工還沒有非常徹底。知道同仁很辛苦，但關於人命、搭車安全，一定要全力以赴。

王國材 台鐵 交通部長

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