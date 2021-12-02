影/冰河孑遺台灣山毛櫸 劃開山脊的金黃色稜線

台灣山毛櫸又名「台灣水青岡」，是珍貴的萬年冰河孑遺植物，極具學術上的價值，依「 文化資產保存法」與台灣穗花杉、南湖柳葉菜、清水圓柏等被公告為台灣四種「自然紀念物－珍貴稀有植物」。

每年約10月中旬到11月中旬之際，正是台灣山毛櫸樹葉整片轉成金黃色的時節。在翠峰湖以東的銅山至鹿皮山一帶的山脊，可見一道被金黃色台灣山毛櫸，所劃出的一條的金黃色稜線。此金黃色的稜線下方也是宜蘭縣泰雅族南澳群百年傳統古道亞普拉塞（yax plasai）最後一段稜線。現今部分的稜線下方，被林務局開闢長3.8km的「台灣山毛櫸國家步道」，方便民眾親山近林，欣賞季節美景。

這海拔1500~2000公尺的稜線(分水嶺)，也是東北季風吹拂過蘭陽平原，進入山區之後地形上的屏障。每年冬日低溫且充滿水氣的季節風，便受此山稜阻擋，在此降下豐沛的雨量。水氣充足雲霧繚繞的山裡，正適合一萬年前在冰河消退後，持績留存在台灣的冰河孑遺物種「台灣山毛櫸」生長所需要的寒冷適中和潮濕的氣候區域。

同時，在此氣候環境下，更有利於檜木的生長。因此，部分的台灣山毛櫸因被排擠到稜線上「排排站」。在深秋之際，形成一條劃破山脊的金黃色稜線。經過調查後，在銅山地區有世界上面積最大的台灣山毛櫸原始純林。在「台灣山毛櫸國家步道」終點便可遠眺到的這一片台灣山毛櫸純林。

「台灣山毛櫸國家步道」全長3.8km，步行往返約3小時，終點設置了一觀景平台，除了做為休息之處，還可遠眺世界上面積最大的台灣山毛櫸原始純林。

步道 0~2.4km，大多是沿著昔日的運材軌道闢設而成，繞行於山腰之間，多半是平緩的路徑步行起來相當輕鬆。步道泥濘的路段，林務局用鐵條製成的葉片造形的止滑墊，舖設在凸出木槐上，方便民眾通過泥濘的路徑，別具風格。在這平緩的路段，沿途可觀察板岩岩壁、翠綠苔蘚、紅檜林、柳杉林、山櫻花林等植物生態，以及里程碑、工寮、轉轍器等鐵道歷史遺跡。

此時(十一月中旬)山區的溫度比平地低約5~12℃，約10℃上下(甚至便低)。在山徑間步行相當舒爽，快步走還會些許的出汗，延途山徑泥濘濕滑，登山鞋要防滑功能，雨鞋是不錯的選擇，另可準備登山杖及雨具，便於行走及預防下雨。

步行到2.4km視野開闊之處，遠眺右側的山林中，在沒霧氣遮蔽的現況下，便可看到一條金黃色的台灣山毛櫸構成的稜線，相當壯觀。

接著2.5km到3km的步道便是落差近100公尺的急陡坡，是全程最具挑戰的一段山路，回程上坡足讓人「喘呼呼」的。為了要安全起見，林務局分別在步道入口處(0 km)及的陡下坡的起點(約2.5km)，立了醒目的告示牌，要民眾自己評估體力再前行。由於山間容易起霧及氣溫較低，最好中午前就要進入步道。要是擔心自己的體力，更提早一些就進入，依自己的節奏放慢步伐，用更長的時間來行走，減少意外發生。

步道3.1km到終點的觀景平台(3.8km)，是平緩的稜線山徑，是全程的精華之處。延途都可欣賞到一叢叢金黃一身台灣山毛櫸，它們姿態萬千就矗立在周圍，綿亙於稜線上，行走其間讓人猶如置身夢幻之境。

而成片的台灣山毛櫸林，就在稜脈北側迎風坡，是台灣面積最大的台灣山毛櫸純林，放眼望去盡是金碧輝煌的山毛櫸葉，如此華麗景象，是大自然的珍稀、最奢華的獻禮，豈可錯過。

最佳觀賞台灣山毛櫸的時期，太約在10月中旬到11月中旬，還要看實際的低溫變化(變黃)，及下雨等氣候因素所增加落葉的速度。此次前往拍攝的日期已經是11月中旬(16日-17日)，行前東北季風帶來的雨勢，打掉不少黃葉。在2021年11月15日的報告黃葉率100％，但落葉率已 經是65％。即便如此景色依舊動人。而19日落葉率已經是85％。

最新的黃葉率、及落葉率，可以參考太平山國家森林遊樂區官方的fb粉絲團，擇一時間前往。如未能在落葉前滿山金黃色的深秋前往，每年的3~4月是山毛櫸開花、8~9月果實成熟時，或是冬季落葉後的枯枝，還有僅在夏季才有綠色的樹冠(因此稱為「夏綠林」)。整年都有合適前往的季節。選擇合適的氣侯，在不同的時節，欣賞不同姿態、風貌的台灣山毛櫸世界級美景。

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