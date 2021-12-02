台鐵24項重大新建工程交鐵道局辦理 優先辦理這7項

今年4月太魯閣號列車事故釀49死，行政院指示台鐵日後重大新建工程由鐵道局辦理。鐵道局說，共計24項計畫或工程，第一階段優先辦理項目有七項，包含普悠瑪事故發生後的新馬彎道改善工程等。

立法院交通委員會今天進行「鐵道局新建工程與台鐵局具體分工協調及規畫專題報告」。

報告指出，4月2日408次列車重大事故，行政院長蘇貞指示日後台鐵的重大新建工程將由鐵道局辦理。經彙整，交由鐵道局代辦邊坡、橋梁、隧道及車站等設計、施工（不含用地取得）者，共計24項，但因各項進度不一（部分尚在規畫階段)，就可估算部分工程經費概估約235.33億。

報告指出，鐵道局原則辦理工程設計與施工；計畫（或工程）核定前可行性研究、綜合規畫（環評）等核定事宜，由需求單位（台鐵局）辦理為原則，規畫階段鐵道局各工程處積極會同參與台鐵局審查等相關事宜，設計施工階段鐵道局接辦後，各工程處設計及施工時應注意施工安全並避免影響運安，加強施工安全防護設施及工程管理作為，並據以編列發包工程款及發包施工與監造。

鐵道局說，第一階段優先辦理項目共計七項，包含「新馬彎道改善工程」；「深澳線海科館八斗子K4+450~K4+520邊坡改善工程 」與「宜蘭線K9+815~885 及K13+660~790邊坡改善工程」、「縱貫線新豐竹北間 K97+600~K98+760邊坡整治工程」、「南迴線K11防坍架延長及南迴線K15+500箱涵改建工程」、「南迴線三處邊坡(K12+080~210、K14+300以及K17+035~130)」等5項；和「富岡軍用月台新建工程及勞務委託設計監造」。

第二階段段優先辦理項目共計四項，包含「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」、「縱貫線下三叉河橋鐵路橋梁改建工程」、「高屏溪鐵路橋下部結構更換改善工程」及「新三爺溪橋改建工程」等。台鐵已辦理先期委託調查、測量、鑽探及規畫設計等作業，後續等規畫報告核定後，交由鐵道局辦理設計及施工。

最後則是其餘項目共計13項，包含台鐵局尚在辦理可行性評估或規畫作業，將等完成規畫後交鐵道局接辦，包含「龜山-外澳間路線彎道改善計畫」、「猴硐-雙溪間路線彎道改善計畫、「邊坡分級精進計畫（A、B 級邊坡改善工程）」、「深澳橋改建工程（宜蘭線）」、「2號橋改建工程（深澳線）」、「宜蘭線七堵~猴硐間線型改善可行性研究（含工程）」、「新馬彎道改善工程-車站新建工程」、「石榴班鐵路橋改建工程」、「海豐崙溪鐵路橋改建工程」、「八掌溪橋鐵路橋梁改建工程」、「田鶴溪鐵路橋改建工程」、「隧道安全檢測評估及補強工程」；「集集線隧道及邊坡改善統包工程」則由台鐵局為利整體計畫介面整合先行辦理發包，後續由兩局研商施工事宜。

鐵道局說，均與台鐵局就工程實務面及鄰軌道施工安全等各項要求，積極展開協商辦理，必須在不影響台鐵營運及行車安全確保下進行，今年底前將有七項計畫交由鐵道局辦理後續設計施工事宜，配合明、後年度辦理後續項目，總金額逾235.33億元。