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為過半人生趕玩進度 中醫師夫妻高空彈跳、跳傘樣樣來

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
中醫師莊松濤在紐西蘭嘗試高空彈跳。圖／莊松濤提供
中醫師莊松濤在紐西蘭嘗試高空彈跳。圖／莊松濤提供

快樂是什麼？行醫35年、今年61歲的彰化中醫師莊松濤，與小8歲的妻子林幸宜，大半輩子受事業與子女牽絆，直到孩子可以自立，從54歲開始，兩人才第一次出國，為了趕進度，至今已出國13次，後來索性自己規劃行程，自駕去玩，高空跳傘、高空彈跳都來，「把以前沒玩的，都玩回來 」。

莊松濤的牽手林幸宜果然是天生一對，他們卻都很會玩，愛接近大自然，生活簡單卻也不吝惜將時間與金錢，花在能讓自己快樂的身上；他們平時就很重視運動，每周都要安排二到三次游泳，常保身心健康，行有餘力去追逐快樂。

為了快樂，他們玩得很瘋，像去紐西蘭自駕，除了背水肺潛水外，很多年輕人都不敢嘗試的高空彈跳、高空跳傘，他們卻不畏縮，認為不玩就是白來一趟。當凌空一躍，急速下墜的感覺，是否會覺得害怕？參加高空跳傘的林幸宜說：「當時腦子裡，只記得教練很帥」，莊松濤高空彈跳就只有一個「爽」字來形容。

一般人常會擔心英文不很好，不敢自助出國旅行，甚至自駕旅遊，莊松濤說，一開始隨旅行團，二、三次以後，就覺得自助旅行可以安排行程，更自在地看、玩，像到到日本及紐西蘭等7次行程，都是自助及自駕，要不是這一、兩年遇到新冠肺炎疫情，讓他們少玩了好幾次。

他說，一開始自助旅行時，真的很緊張，但後來發現其實這沒有什麼難的，因為現在網路發達，只要先做足功課，自己安排交通與食宿，加上一支手機在手，有方便的語言翻譯機，甚至比手畫腳，都可以克服語言問題。

在國內，他們也一樣玩得盡興，3年多前，甚至將不太開的轎車賣掉，買了一輛180西西的重機，兩人一有空，就把診所鐵門拉下，踩上油門，上山下海，視野更大，更能享受追風馳騁的樂趣，甚至翻越中央山脈去花東，自在又逍遙。

莊松濤從高中時就愛攝影，從底片時代拍到現在的數位，林幸宜則直到最近幾年，也發現攝影的樂趣，還去上課學攝影技巧，莊松濤不得不承認：「她很有天分，很用功，早已青出於藍。」兩人共乘機車，沿路用鏡頭捕捉好風景，為快樂人生做紀錄。

他們愛玩敢玩，卻從來沒有退休的打算，他說，開診所就有個好處，「不用跟老闆請假」，只要公告一下，拉下鐵門去玩，休個一周、兩周，再回來認真工作，年紀大了，就縮短看診時間，只要身體尚可，就可以「一路玩到掛」。

莊松濤三代中醫懸壺濟世逾百年，儘管向來都尊重三名兒女的興趣，以及對自己人生道路的選擇，不過，莊松濤及林幸宜仍存有唯一的「期待」，就是鼓勵他們學中醫，好繼承衣缽。無奈的是，孩子跟他們一樣都是不受羈絆，絲毫無法打動。其中兩個女兒都已台大畢業，兒子更是準醫生，不過學的卻是西醫。

林幸宜說，過去忙於工作與孩子，現在既然孩子長大了，就該放手，不相互打擾。他們更打算把錢花玩，不用留給子女，用在能讓自己開心的地方，也要努力維持好的身體，老了甚至還打算搬到花東，離醫院越遠越好的地方。

莊松濤、林幸宜的觀念裡，人生苦短，就要好好把握，準備收割，追逐快樂。林幸宜早已懷抱著夢想，列有人生的清單要實現，在高空跳傘實現後，下一個清單就是去看極光，然後，再下一個的清單，可能又會冒出來，因為快樂的追求是無止境的。

中醫師莊松濤、林幸宜夫婦在瑞士馬特洪峰合照。圖／莊松濤提供
中醫師莊松濤、林幸宜夫婦在瑞士馬特洪峰合照。圖／莊松濤提供
林幸宜（前）在紐西蘭嘗試高空跳傘。圖／林幸宜提供
林幸宜（前）在紐西蘭嘗試高空跳傘。圖／林幸宜提供
中醫師莊松濤（左）、林幸宜夫婦一起潛水的合照。圖／莊松濤提供
中醫師莊松濤（左）、林幸宜夫婦一起潛水的合照。圖／莊松濤提供
中醫師莊松濤（左）、林幸宜夫婦都很會玩，愛接近大自然，生活簡單卻也不吝惜將時間與金錢，花在能讓自己快樂的身上。記者劉明岩／攝影
中醫師莊松濤（左）、林幸宜夫婦都很會玩，愛接近大自然，生活簡單卻也不吝惜將時間與金錢，花在能讓自己快樂的身上。記者劉明岩／攝影

跳傘 中醫

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