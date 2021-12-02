持續乾冷天氣 彭啟明：這波要回溫要等周六白天

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨輻射冷卻發威，普遍各地比昨天低1-2度以上，降比較多的地方在嘉義、台南，部分空曠地區只有10-11度。

他說，輻射冷卻的降溫是很局部性的，非常具有微氣候的特性，主要還是地形和地貌，有時候相距一公里的兩地就有截然不同的溫度特性。而台北市中心氣象站則是14.6度，新北市板橋則是13.8度。

由於今天顯著雲量減少，除了東北角在東北風迎風面，有地形雲，雲量較多外，其他各地白天都會看到陽光，只是冷空氣威力仍在，北部回溫較少，中南部較多一些。

他說，預計北部今天低溫在14度上下，中午有機會到18-19度，中部低溫13-15度，白天可以到22-23度，南部低溫14-15度，中午高溫22-24度，東半部低溫 15-16度，白天高溫20-23度。

彭啟明表示，預計今天到周六的天氣都類似，冷空氣仍在台灣附近盤據，加上輻射冷卻，屬於早晚溫差大，仍要注意清晨的低溫，尤其周五到周六的清晨，有機會比目前再降約1度，空曠地區有機會跌到10度以下，台北市區也有機會到14度以下，這波冷的時間比前兩波來得久。

「這波要回溫，就要等周六白天」，彭啟明說，冷高壓顯著的東移，風向轉變冷空氣減弱，周日會更明顯一些，不過有雲系接近，東北部會轉有陣雨，下周冷高壓暫時東移，台灣各地將會有較為舒適的一周，較穩定的天氣。

他說，11月到目前對台灣總共有三波較強的冷高壓南下，都顯著有感的，尤其這波影響時間較久，但從整個東亞來看，強冷高壓在10月開始就有發展，到目前已經有四波影響，都讓東亞顯著降溫。

彭啟明說，但這幾波的強度離真正的寒冬仍有段距離，真正會寒冬的冷，從整個氣候來看，1、2月會較有機會有更強的幾波從極地來的冷空氣影響，大家仍要有過冬的準備與調整，尤其在全球暖化下的冬天，雖然遇到暖冬機會較高，但變動程度會較大，對身體或環境的負荷會增多，這是我們要注意之處。