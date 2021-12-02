乾冷空氣籠罩 吳德榮：明天、周六清晨最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六乾冷空氣籠罩；今天北台多雲轉晴，其他各地晴朗穩定，今天北部11至19度，中部11至24度，南部12至25度，東部12至24度。

明天、周六各地皆是晴朗穩定的天氣。白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或許不覺得冷，但夜間因強輻射冷卻加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。

他說，明天、周六的清晨將出現此波冷空氣的最低溫，平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗及嘉南平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率，氣象局≦14度為大陸冷氣團定義。

吳德榮表示，周日轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫升、清晨氣溫仍偏低；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。

下周一微弱鋒面通過，北部、東半部有局部雨。下周二、周三東北季風南下，水氣不多，北部、東半部有局部短暫雨的機率；冷空氣較這波弱，氣溫下降，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響較輕微。