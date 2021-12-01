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台鐵又出包 復興號車廂脫節分離停駛

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今晚611次復興號發生車廂分離事故，鳳林過後到花蓮車次取消停駛。記者王思慧／翻攝
今晚611次復興號發生車廂分離事故，鳳林過後到花蓮車次取消停駛。記者王思慧／翻攝

台鐵又出包！今天才發生鋼軌樁擊中太魯閣號，今天晚上8時許傳出611車次復興號，第3、第4節車廂不明原因分離脫節，只能緊急在鳳林站讓旅客下車，轉乘自強號繼續往北，並將列車送回花蓮機務段檢修，詳細發生原因尚待釐清。

台鐵表示，由於611次復興號發生車廂分離事故，因此鳳林過後到花蓮車次取消停駛。

台鐵局稍早發布說明指出，611次於20:42 在萬榮=鳳林間第三車與第車車發生分離，二車隨即自動緊軔停於現場，後經重新連掛，於20:55現場開車，無旅客受傷。

台鐵說，611進站後為安全，請旅客改乘317次，611次迴送進段檢查，影響2列次6分。

台鐵說，分離原因是否為外力導致連接器解鎖或其他因素，尚待列車返回花蓮機務段後，再作詳細檢查。

車廂 台鐵 花蓮

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