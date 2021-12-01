合歡山最丟臉風景掰 武嶺監視器貼紙亂象消失了

合歡山武嶺亭上的即時影像監視器最常被用來監看雪況和路況，甚至被截起影像留念，但其桿身卻被沒公德心的遊客貼滿各式貼紙，頓成「最丟臉風景」；隨著合歡山雪季將至，太魯閣風景管理處近日派員全面撕除，公路總局埔里工務段擬在桿身包覆菱形格網，好清理也避免破壞桿身防鏽層，更籲請大眾切勿亂貼塗鴉。

合歡山不分四季，遊客眾多，民眾上山前多利用即時影像確認當地狀況，又以武嶺亭的監視器最常被監看，而遊客除了會在鏡頭前擺姿勢，再從網路截圖留念，還有人將車隊、社團、公司等貼紙貼上監視器桿子、電箱，甚至桿頂鏡頭，象徵「到此一遊」，但桿身貼得密密麻麻、顏色混雜，被網友笑稱是「最丟臉風景」。

不過，臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」今貼文指出，武嶺亭的即時影像監視器近期已被人清理完畢，但一直清一直清也不是辦法；並放上清理前雜亂和清理後清爽的對比照，呼籲遊客沒事就不要再亂貼。網友看到貼文後也熱烈回應，甚至建議監視器通電、桿身抹油，藉此防堵還有人又動手亂貼。