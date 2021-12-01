氣溫狂降！台電籲「電暖爐這細節」必注意：避免造成意外

自昨（30）日晚間起，一波冷空氣侵襲台灣，各縣市的氣溫都驟降，許多人家中會拿出電暖器使用，然而台電就提醒，在拿出電暖器用之前，必須要檢查這細節，才能避免火災的發生。

台電在紛絲專頁《電力粉絲團》上發文表示，近期因為天氣開始變冷，若想到要拿出久而未用的電熱毯或電暖器時，必須檢查「電源線表皮，是否有老化、破損等情形」。

台電提醒，拿出電暖器使用之前，必須要檢查這細節，才能避免火災的發生。 圖／《電力粉絲團》

而若遇到電線外皮破損或劣化的情況時，電線絕緣不良就容易造成短路引起火災。因此台電建議，在開啟運轉之後，也要注意電暖器有無異狀、異音等情形，確認沒有以上問題後就能安心使用。

然而，每當天氣變冷、氣溫驟降時，台電也不斷提醒民眾，因為電暖器消耗功率較高、耗電量也大，所以在使用時必須使用獨立插座，不要和其他電器共用插座。