疫情切斷對外連結 精障患者家庭陷困境

疫情期間，復健據點關閉，精神疾病患者無處可去也不敢就醫。有精神疾病患者妄想症狀因此加劇，懷疑家人監視他，拿著刀子躲在房間角落，令家人相當害怕，卻又求助無門。

今年5月國內發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，全台進入3級警戒，不僅餐廳、學校等公共場所紛紛關閉，長照據點、訪視通通喊卡，照顧壓力只能由家人一肩扛下。

多年服務精神疾病家庭的伊甸基金會今天召開記者會，強調精障家庭在疫情下面臨症狀加劇等問題，家屬照顧壓力暴增、瀕臨崩潰卻求助無門，彷彿身陷孤島。

伊甸基金會精神疾病照顧者專線主任廖福源表示，精神疾病患者可能出現妄想、幻聽症狀，也可能因用藥導致行動遲緩、學習速度較慢等問題。

廖福源說，為了幫助精神疾病患者找回生活重心、與社會接軌，伊甸基金會成立據點替患者復健，培力精神障礙者成為同儕工作者或進行藝術創作活動等，找回生活重心。

廖福源指出，疫情過後，不僅據點關閉，更全面禁止面訪探視，許多精神疾病患者從此斷了與外界的聯繫，縱使已盡可能以電話關懷、以線上方式舉辦藝術創作等活動，家屬仍然要承擔許多照顧壓力，而線上復健活動也無法獲得給付。

伊甸基金會精神疾病照顧者專線社工謝宜恩說，疫情期間不少患者因害怕染疫不敢回診，也有部分因醫師看診時間表大幅變動，導致就醫行程大亂，影響病情控制。

謝宜恩指出，日前就曾有一名陳爸爸打電話求助，他的兒子因無法正常回診、妄想症狀加劇，懷疑家人在監視他，拿著刀子躲在房間角落，陳爸爸想帶兒子就醫，卻因許多病床改為隔離病床使用、病床不足，只能以針劑治療後就回家，家屬根本求助無門。

伊甸基金會精神疾病照顧者專線個管員劉秀玟說，根據現行作法，精神疾病患者若突然發病，家屬無法控制，只能報警由警方研判是否送醫安置，但疫情期間連醫院都無法收治患者，最後還是得由家屬自行想辦法。

劉秀玟指出，社會安全網第2期計畫裡，雖載明將針對精障家庭的危機處理提出解決方案，但至今沒有看到具體措施。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中告訴中央社記者，社安網第2期計畫共針對精障家庭擬定3種危機處理方案，明年起將在全國成立71處心衛中心，設置個案管理師、心衛社工等多元人力，掌握精神疾病患者狀況。

諶立中說，一旦發現個案處於不穩定、高風險狀況，將由衛生局指定轄內核心醫院輪值，派團隊到精障患者家中，討論是否協助就醫；萬一個案真的處於危機狀況，家人已無法處理，未來也將結合警消在全台成立8個危機處理團隊，預計民國111年至114年實施。