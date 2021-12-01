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桃園機場「One ID臉部辨識系統」開放旅客嘗鮮

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場「One ID」臉部辨識系統1日開放一般旅客試用，桃園機場公司總經理但昭璧（右）在第2航廈報到櫃台現場了解系統運作情形，並聆聽旅客意見。（桃園機場公司提供）
桃園機場「One ID」臉部辨識系統1日開放一般旅客試用，桃園機場公司總經理但昭璧（右）在第2航廈報到櫃台現場了解系統運作情形，並聆聽旅客意見。（桃園機場公司提供）

桃園國際機場導入「One ID臉部辨識系統」，上個月由機場員工參與壓力測試過關後，1日起進入第2階段測試，至14日每天將安排2個航班提供旅客適用，試用的旅客都感到很新奇。

桃園機場公司指出，首日有47名旅客參加「One ID臉部辨識系統」資料註冊，註冊率為46%。桃園機場公司總經理但昭璧與業務主管清晨就到旅客報到櫃台，與華航及長榮航空地勤人員一起從報到櫃台、安檢口及登機門等處所，實地觀察系統運作，並了解旅客使用情形。

但昭璧表示，以生物辨識技術讓旅客方便登機是國際趨勢，在當今新冠肺炎疫情仍未解除之際，非接觸式的服務導入更顯重要。機場公司將依據這段期間旅客與航空公司的意見反饋進行設備及動線調整，隨時滾動式檢討，使12月15日的正式試辦能順利上路。

桃園機場「One ID臉部辨識系統」自11月23日進行內部壓力測試，12月1至14日安排每日兩航班進行測試，另將於12月15日起正式試辦。今日機場公司與航空公司皆安排工作人員於現場提供協助，一般狀況下，旅客順利完成資料註冊後，管制區、登機門通關時間約僅2秒，大幅提升便利性。

機場公司強調，「One ID臉部辨識系統」試辦期間採自願性方式，旅客可自行決定是否於報到時建立專屬資料。上述資料僅用於驗證乘客身分與當次登機旅程，並使用封閉型VPN網路進行傳輸，且在班機起飛後自動刪除，確保個資不外洩，旅客可安心進行資料註冊與使用。

機場公司提醒，One ID試辦作業設置於第2航廈，欲試用的旅客可於報到櫃台（9號與18號）、自助報到機（近10號與17號報到櫃台）與安檢口建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可快速完成身分識別，旅行證件僅需在移民署證照查驗櫃台，才需要依法令規定再拿出來一次。歡迎年滿20歲以上出境旅客試用新設施體驗智慧機場，如有特殊需求（如輪椅服務）或嬰幼兒同行，旅客則請依原出境流程通關。

透過航空公司地勤人員協助，旅客試用「One ID臉部辨識系統」在自助報到機拍攝臉部特徵建立資料。（桃園機場公司提供）
透過航空公司地勤人員協助，旅客試用「One ID臉部辨識系統」在自助報到機拍攝臉部特徵建立資料。（桃園機場公司提供）
旅客試用「One ID臉部辨識系統」，在閘門掃描臉部特徵後，快速完成身分識別進行登機。（桃園機場公司提供）
旅客試用「One ID臉部辨識系統」，在閘門掃描臉部特徵後，快速完成身分識別進行登機。（桃園機場公司提供）

桃園機場 安檢

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