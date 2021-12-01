3成高三生有創傷經驗 兒盟成立創傷知情照護資源中心

童年時期若有受虐或暴力相向的逆境經驗，將長期影響身心健康，兒盟首創針對台灣高三生進行調查，發現台灣高三生每3人就約有1人具創傷經驗。為了及時接住每一個曾經受創的兒少，兒盟成立「創傷知情照護資源中心」，希望整合各系統，讓他們有機會走向復原之路。

美國疾病管制與預防中心曾發布童年逆境經驗研究指出，童年逆境經驗（ACEs）分數較高者，較高機會得到心臟病、肝病、癌症、憂鬱症等疾病，也有較高比例會有肥胖、酗酒、物質濫用、社交與情緒障礙、自殺傾向等問題。有鑑於此，兒福聯盟也首創本土調查，參考美國疾病管制與預防中心量表，針對全國高三生進行調查，最後回收1505份問券。

調查發現，有32.4%的高三生有童年逆境經驗，其中14.3%有過一個創傷經驗、7.2%有兩個、5.0%有三個、5.9%有四個以上的創傷經驗。雖然美國的研究是ACE分數為4分(或以上)的成人，在生理與心理上會有所影響，但是兒盟此次針對17歲未成年人的調查發現，只要有一個創傷經驗其實就會對他們身、心理產生影響，更需要即時的被理解和協助。

兒盟參考美國研究，同樣以4分作為基準，比較未滿4分與4分(含)以上兩組高三學生身心的差異。調查結果指出，在情緒困擾方面，ACEs分數4分以上的高中生，有3成具「重度」情緒困擾，包括逾半數覺得憂鬱(54.8%)、覺得比不上別人(54%)，近半數(48.4%)會感覺緊張不安，近四成容易動怒(39.7%)、或是伴隨睡眠困難(38.1%)，情緒困擾比例明顯高於童年逆境經驗分數未滿4分的高三生，且拿到4分以上的高三生有自殺念頭的比例高達31.7%，幾乎是每三個就有一位有此念頭，是未滿4分者的3倍。

兒盟也指出，創傷經驗不僅會影響孩子情緒，對生理發展的影響亦不容小覷，調查顯示，4分以上的高三學生中，無論是過動、發展遲緩的比例都明顯大於未滿4分的學生。

調查針對有一個以上創傷的高三生來分析過往求助經驗發現，孩子遇到困難時有7成5會跟現實中的朋友求助，但只有3成左右會和家人求助，推測這群孩子很多創傷是源自家庭，導致他們願意跟家長求助的比例明顯較沒有創傷經驗的高三生(45.7%)低。令人憂心的是將近兩成(17.3%)有過創傷經驗的孩子是完全不願對外求助。

調查也發現，僅16.7%會求助輔導室，甚至比求助網友的比例(17.8%)還低，專業單位則更少3.8%，本次調查也發現不到3成的高三學生(27.0%)覺得輔導系統非常友善。遺憾的是，有超過一半的比例(53.6%)不覺得求助結果是好的，他們覺得只有少部分有用(41.2%)，甚至12.4%覺得大部分都沒用，求助經驗比一般沒有創傷經驗的高三生來得更差。

兒盟說明，由美國臨床心理學家瑪克辛．哈里斯（Maxine Harris）和羅傑．法洛特（Roger Fallot）提出的創傷知情是一種心態(mindset)，是抱持著好奇心，好奇這個人怎麼了？然後去理解創傷，問「你發生什麼事？」，而不是「你到底有什麼問題？」創傷知情強調創傷復原不是個人的責任，而是每一個人的事，各系統與服務須以正面和整合態度去理解創傷在生活中的角色與所帶來的衝擊，才能接住每個受創的孩子。

兒盟指出，兒盟的創傷知情照護資源中心，將系統化的整理及提供創傷知情照護資源、辦理創傷知情照護訓練，並進一步透過創傷知情照護宣導將創傷知情照護推廣到家庭、學校與社區，目前已經針對不同對象包括家長、師長以及一般社會大眾推出創傷知情線上課程、PODCAST節目。此外，也成立創傷復原諮詢專線(0800-250585)，將有專業人員陪伴與傾聽。