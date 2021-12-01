特殊健康出養童增 勵馨盼大眾助「小腳丫」找家

勵馨基金會指出，過往每名出養童平均等待4到6個月能找到家，然而近3年來有越來越多出養童有特殊健康議題，照顧更為不易，全球疫情肆虐也拉長了收養期程，今年台北勵馨還有15個孩子在等待收養，平均每個孩子需要等待至少1年。勵馨今舉行記者會，盼能募集社會大眾的愛心，一起成為小腳丫幸福路上的行動咖。

勵馨收出養服務督導賴沂錚說，近年特殊需求兒童及大孩子的比例增加，過去出養童多為1歲以下的健康孩子，但自去年至今，有語言、肢體發展遲緩等特殊需求的孩子，比例已占當年度在案量的3成。

賴沂錚說，即便台灣收養文化逐漸開放，但大眾對於孩子健康照顧仍持顧慮和擔心，較少有收養人願意收養有特殊健康議題的孩子。近兩年疫情影響，推遲了孩子就醫評估及治療安排，孩子跟原生家庭會面、跟收養父母的媒親見面、收養父母的訪視會談都改用視訊進行，進行跨國收養的孩子也因邊境管控，無法回到國外收養家庭生活。

今天記者會上，勵馨播放了出養童凌凌的保母的訪談錄音，與大家分享照顧小腳丫的心路歷程。凌凌的保母已和勵馨有3年合作經驗，當初社工與保母都發現凌凌的發展慢了，開始帶著凌凌就到處就醫檢查、治療，擔心小腳丫們因健康狀況影響收養、就學機會。儘管照顧小腳丫過程艱辛，還要經歷分離的痛，但因保母與小腳丫們有著深厚情感連結，才有動力繼續做小腳ㄚ們「暫時的媽咪」。

勵馨基金會副執行長王怡雯表示，勵馨台北自2009年起提供收出養服務，至今協助160名小腳丫找到幸福的家，勵馨全國3個據點共幫助了400名孩子找到收養家庭。她將收出養服務比喻為一場愛的接力賽，當原生家庭因經濟等困難將孩子出養，勵馨為小腳丫提供食衣住行、保母托育、身心發展照顧等服務，直到為孩子找到收養家庭。