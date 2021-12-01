國軍高雄總醫院達文西手術室今啟用 醫療再升級

創立76年的國軍高雄總醫院，院內達文西手術室、核子醫學中心暨擴建的心血管中心今舉行聯合開幕典禮，期許提升醫療品質，造福軍民。

院方指出，國軍高雄總醫院是國軍南部地區責任中心醫院，歷年來支援八八水災、甲仙震災、高雄氣爆等各項災防醫療救護工作，也肩負偏鄉及離島醫療服務。這次一口氣啟用達文西手術室、核子醫學中心暨心血管中心，在微創手術、功能性核子醫學檢查、心臟血管攝影等診療服務都提升品質。

其中又稱為機器人輔助3D微創手術的「達文西手臂微創手術」，是外科手術中最先進術式，傷口小、出血量少、住院天數短，大幅降低術後感染風險，此外病患恢復快，可減少醫療資源浪費。

另「核子醫學中心」新建置的複合式單光子電腦斷層掃描儀，可偵測癌症或惡性轉移，還能評估心臟肌肉與冠狀動脈供血情形、骨骼、甲狀腺等多項功能性核子醫學（正子造影等）檢查診斷需求，有助於罹患惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎的病患，及早發現，及早治療。