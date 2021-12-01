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台北到馬祖只要3小時！南北之星明年4/1啟航、單程1780
明年到馬祖追藍眼淚，可以不用擔心「霧鎖馬祖」，也不再一票難求。旅遊電商易飛網總代理的「南北之星快輪」今日宣布，將於2022年4月1日正式啟航，斥資2.5億元打造的船體，具備高速、穩定、高乘載量等優勢，最重要的是可從台北出發、只需3小時，相較過往動輒8~9個小時的航程，更輕鬆省時。
易飛網國際旅行社董事長周昀生表示，馬祖藍眼淚奇景享譽國際，每年4至6月同時也是馬祖霧季，旅客經常碰上「關島」，飛機航班一位難求。周昀生指出，南北之星便捷快速，台北至馬祖南竿單趟航程僅3小時，單次載客量可達近300人，運量相當於4架離島班機機型，每個航班都提供全程免費衛星WIFI，預期未來每月載客量可突破8千人，每月觀光經濟效益上看7千萬元，年度觀光產值可衝破8億元。
南北海運公司董事長陳開壽指出，斥資2.5億元打造的南北之星快輪，為新加坡製造，於今年8月底自星國運抵台灣，全船採可斜躺式座位，船長49公尺、船寬8.5公尺，最大船速則可達到每小時40節。
南北之星台北─馬祖啟航後，每三天一個航班，去程為9:00、回程時間15:00，單程票價1,780元(馬祖返台因免稅，票價1,700元起)，即日起於易飛網官網正式販售，產品詳情可洽：02-7725-0800轉4，或至易飛網官網查詢：http://event.ezfly.com/matsu/nsferry/。
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