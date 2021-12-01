高低差大致鋼軌樁甩出砸列車 台鐵盤點類似工地還有3處

台鐵207次太魯閣號，今天上午遭防護鋼軌樁掉落砸中，駕駛艙玻璃破裂。對於台鐵一再出包，交通部長王國材怒拔工務處長、工務段長。對於今日疏失，台鐵局長杜微說，將就兩面向加強，本周內將盤點四處（含事發地）高低差較大的工地。

王國材下午緊急到工地現場了解。經查，由於鋼軌樁在被機具吊起來時遇到列車通過，瞭望員遂通知作業暫停，沒想到鋼軌樁因為停頓而甩出，加上施工平台過高，就甩出防護圍籬。

對此，杜微說，目前會先做兩件事，第一件事把該工地鋼軌樁工程圍籬加固、加強、加高，前面的防落鋼軌樁，也會加上鋼板。第二件事，是把臨軌打樁工作排在夜間，找沒有列車通行的時段施工。