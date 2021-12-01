快訊

台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高低差大致鋼軌樁甩出砸列車 台鐵盤點類似工地還有3處

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
宜蘭線大里＝福隆間32K+800邊坡工程存在高低差問題。圖／讀者提供
宜蘭線大里＝福隆間32K+800邊坡工程存在高低差問題。圖／讀者提供

台鐵207次太魯閣號，今天上午遭防護鋼軌樁掉落砸中，駕駛艙玻璃破裂。對於台鐵一再出包，交通部長王國材怒拔工務處長、工務段長。對於今日疏失，台鐵局長杜微說，將就兩面向加強，本周內將盤點四處（含事發地）高低差較大的工地。

王國材下午緊急到工地現場了解。經查，由於鋼軌樁在被機具吊起來時遇到列車通過，瞭望員遂通知作業暫停，沒想到鋼軌樁因為停頓而甩出，加上施工平台過高，就甩出防護圍籬。

對此，杜微說，目前會先做兩件事，第一件事把該工地鋼軌樁工程圍籬加固、加強、加高，前面的防落鋼軌樁，也會加上鋼板。第二件事，是把臨軌打樁工作排在夜間，找沒有列車通行的時段施工。

至於類似今天高低差較大的工地有多少個，杜微說加今天宜蘭線大里＝福隆間32K+800邊坡工程共計四處，另外三處分別是新豐=竹北間、貢寮=福隆間和山里=鹿野間，只要是在上邊坡施工的就算。預計本周內會會清查完畢，確保類似事件不會再次發生。

宜蘭線大里＝福隆間32K+800邊坡工程存在高低差問題。圖／讀者提供
宜蘭線大里＝福隆間32K+800邊坡工程存在高低差問題。圖／讀者提供

杜微 台鐵 王國材

延伸閱讀

太魯閣號遇襲 台鐵檢討發現鋼軌樁甩飛距離「超出想像」

台鐵又出包鋼軌樁砸太魯閣號 王國材怒拔工務處長

王國材「不認同柯文哲做事不政治」 北市：尊重

環島高鐵挨轟打擊台鐵 王國材：近程仍以東部快鐵為主

相關新聞

Omicron擴散日禁外國人入境 長榮、華航即起停售赴日機票

全球各地相繼傳出感染新冠病毒Omicron變異株病例，日本首相岸田文雄前天宣布，11月30日起全面禁止外籍人士入境。長榮...

高低差大致鋼軌樁甩出砸列車 台鐵盤點類似工地還有3處

台鐵207次太魯閣號，今天上午遭防護鋼軌樁掉落砸中，駕駛艙玻璃破裂。對於台鐵一再出包，交通部長王國材怒拔工務處長、工務段...

今年5.6億元護鳳梨明年是否繼續？農委會回應了

今年中國大陸對台下鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦禁令，農委會認為啟動外銷、內銷、加工，讓鳳梨維穩，是產銷調節成功案例，鳳梨釋迦、蓮...

手刀預備！雙鐵元旦連假車票 周四凌晨零時開搶

今年元旦連假共有三天，雙鐵皆規畫五天疏運，其中台鐵全線加開107班次，高鐵加開138班次列車。雙鐵皆於明天（2日）凌晨零...

受疫情影響除籍 健保、納稅從寬認定

受新冠肺炎疫情影響，許多海外國人出境兩年被迫「除籍」，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益。衛福部社保司司長商東福今天在疫情...

16：57地牛翻身！ 台東最大震度3級、花蓮1級

東部今下午地牛翻身。氣象局表示，今下午4時57分左右，台灣東部海域發生規模4.4地震，台東最大震度3級，花蓮二級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。