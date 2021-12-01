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春節考驗社區防疫 專家籲青少年過年前打完2劑

中央社 / 台北1日電

衛福部專家李秉穎今天說，春節考驗台灣社區防疫，建議青少年明年農曆春節前完成第2劑BNT疫苗；面對新變種病毒Omicron不需太恐慌，勤洗手、戴口罩與打疫苗可減少影響。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響持續升溫，新變種病毒Omicron來勢洶洶。中央流行疫情指揮中心日前宣布，經專家建議12至17歲青少年應接種第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，最快12月中旬開打。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天出席台灣疫苗推動協會記者會，媒體在聯訪時問及青少年接種第2劑BNT疫苗，他表示，春節期間因防疫旅館量能不足，因此檢疫措施有適度鬆綁，他認為可能對台灣社區防疫是一項考驗。

李秉穎說，從今年5月起的本土疫情觀察，青少年仍有染疫風險，雖不太會導致重症，但後續停班停課與家庭照顧都是問題，故仍要打疫苗防範。

李秉穎說，觀察青少年接種間隔若達12週，第2劑疫苗接種後的心肌炎發生率與第1劑差不多低；而間隔太久也不見得有好處，可能使防疫網產生破洞，故建議可在農曆春節前接種，降低社區感染風險。

針對歲末年的防疫建議，李秉穎說參與跨年等大型活動務必全程戴口罩，若採取「7+7」春節檢疫方案，也務必要遵守規定，切勿違規聚餐，也要避免與同住家人以外的人士接觸。

媒體也提問新變種病毒Omicron，李秉穎說，初步資料顯示較容易造成突破性感染，但大多偏輕症，這樣的狀況與最早在印度發現的Delta變異株相似。

李秉穎也提到，目前觀察Omicron的症狀較易流鼻水，較不會咳嗽，代表此變異株較不會侵犯下呼吸道導致重症。

他也預期，COVID-19病毒可能毒性減弱，慢慢學會與人類和平共存，故對於病毒變異不需太過恐慌，未來觀察若COVID-19的重症與死亡比率下降到低於流感程度，如死亡率低於1/1000或更低，屆時即可放心。

李秉穎 疫苗

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