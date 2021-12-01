太魯閣號遇襲 台鐵檢討發現鋼軌樁甩飛距離「超出想像」

台鐵宜蘭線一處位在軌道上方的地錨邊坡改善工程工地，今早施工時有根鋼軌樁甩出工區，砸中行進間的太魯閣號車頭。台鐵工程再次出包備受關注，交通部長王國材下午到工地了解狀況，要求台鐵全面檢討每一個工地「更細節」的部分，要因地制宜部分更要加強，防護列車安全。

今年4月2日一列太魯閣號行經花蓮縣清水隧道前，撞上從鐵軌上方台鐵工地滑落的車輛，造成嚴重死亡慘劇。事隔8個月又發生工區出狀況，危及行車安全事故，所幸從天而降的鋼軌樁斷片僅造成太魯閣號車窗毀損，未造成人員傷亡。

王國材下午到引發事故的宜蘭線福隆石城（K32+234~K32+900）地錨邊坡改善工程工地察看後說，意外發生原因是鋼軌樁施工作業時，因為看到列車進來，稍微頓了一下，所以產生「一個甩的力量」，就把鋼軌樁甩出去並斷裂，砸中列車。

王國材表示，把工地整個看過一次，初步了解工地的瞭望員、監工和工地主任，基本上都有遵守工地管理標準作業程序。事後發覺這個工地的平台比軌道高很多，意思就是說它原來設計的安全距離，包括鋼軌樁防落措施不足，因為施工平台很高，所以甩出去的距離會特別遠。

交通部和台鐵討論後，決定工地第一排的圍籬鋼軌樁要加高，尤其是施工平台跟軌道有高低差特別大的地方，其次是盡量夜間施工。

王國材說，過去這段時間在臨軌工程花了很多力氣，包括一些標準作業程序都做了，但是工地因地制宜尚有欠缺。像剛才談到的高低差這麼高，甩出去的距離比預測的高、差很多，所以這部分，這些細節部分，他已經要求台鐵局長全面檢討每一個工地，有一些更細節的部分，甚至要因地制宜的部分，一定要再加強。