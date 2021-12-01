Omicron擴散日禁外國人入境 長榮、華航即起停售赴日機票

全球各地相繼傳出感染新冠病毒Omicron變異株病例，日本首相岸田文雄前天宣布，11月30日起全面禁止外籍人士入境。長榮航空表示，即起停止接受12月31日前飛往日本的新訂位；華航表示，會依各國邊境檢疫及入境規範辦理。

Omicron變種病毒來勢洶洶，日本從11月30日起禁止全世界外國人入境日本，日本人只要從目前確認有疫情的14個國家或地區返日，將針對風險高低要求在指定場所進行嚴格隔離措施。

長榮航空表示，依日本國土交通省最新規範，即日起停止接受12月1日至12月31日飛往日本之新訂位，經日本轉機者不受此限，由日本出境則不受影響；目前長榮航空飛往日本班機均維持正常起降，但會視後續市場變化及日方相關規範做滾動式調整。

華航表示，一向依各國邊境檢疫及入境規範辦理，並視旅運需求滾動式調整航班。