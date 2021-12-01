推動MaaS交通系統 交部盼減輕空汙

利用交通工具、取代自駕車的 MaaS 系統在高雄取得佳績，讓部分民眾拋棄自駕車、轉用大眾運輸工具。交通部政務次長胡湘麟說，未來有望藉由高雄的成功案例，將 MaaS 推廣到台灣各縣市，藉此減少自駕車造成的空汙與交通壅塞，協助減輕氣候變遷。

MaaS 取代自駕車

Mobility as a Service（MaaS）是交通整合服務新觀念（註），目的在打造一個比自己擁有車輛及使用車輛還更方便、更可靠、更經濟的交通服務，讓民眾的行為從擁有車輛轉變為擁有交通服務。

比如說，以往民眾會偏向於使用自駕車從家中直達目的地，但路途中往往需要面對交通壅擠與停車問題，未來透過整合捷運、公車，甚至鐵路設施，民眾透過轉乘不同的交通工具，可以更快、更輕鬆的抵達目的地。

解決城市交通困境

交通部運研所於 1 日舉行論壇，胡湘麟接受媒體聯訪時指出，希望此類運輸服務可以結合新科技，讓民眾增加大眾運輸用量，並提升相關誘因，如使用上的便利性或票證整合、提供優惠等，目前也在研議中，也期待藉此紓緩都市交通壅擠、空污排放等問題，並對氣候變遷產生正面幫助。

目前台灣已在高雄試行 MaaS 系統，胡說，高雄在傳統上是以自有交通運輸工具，尤其是摩托車為主要交通方式，就成果來說是個很不錯的示範城市，以有效降低相關自有交通工具的用量，運研所透過本次成功經驗，未來也能進一步推廣到其他城市。

至於媒體提問，除了各縣市分頭進行 MaaS 建設外，是否會往跨縣市、跨城市進行規劃？胡指出，交通部已經在提供 MaaS 相關輔導與補助，在相同的城市環境下，推行會相對容易，但若涉及跨環境、跨機關的合作，主管機關的合作會相當重要，也是未來交通部的著力點。

註：可以定義為「使用一個數位介面來掌握及管理交通相關服務，以滿足每一個消費者在交通機動力（mobility）上的需求。」【更多精采內容，詳見 】