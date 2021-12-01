快訊

Omicron來勢洶洶！日本禁外國人入境 長榮、華航即起停售赴日機票

服務生送冰塊、買藥沒察覺？高嘉瑜遭暴打 網怒刷飯店Google評論

推動MaaS交通系統 交部盼減輕空汙

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
胡湘麟希望透過推動 MaaS，改善城市空汙與壅塞問題。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
胡湘麟希望透過推動 MaaS，改善城市空汙與壅塞問題。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

利用交通工具、取代自駕車的 MaaS 系統在高雄取得佳績，讓部分民眾拋棄自駕車、轉用大眾運輸工具。交通部政務次長胡湘麟說，未來有望藉由高雄的成功案例，將 MaaS 推廣到台灣各縣市，藉此減少自駕車造成的空汙與交通壅塞，協助減輕氣候變遷

MaaS 取代自駕車

Mobility as a Service（MaaS）是交通整合服務新觀念（註），目的在打造一個比自己擁有車輛及使用車輛還更方便、更可靠、更經濟的交通服務，讓民眾的行為從擁有車輛轉變為擁有交通服務。

比如說，以往民眾會偏向於使用自駕車從家中直達目的地，但路途中往往需要面對交通壅擠與停車問題，未來透過整合捷運、公車，甚至鐵路設施，民眾透過轉乘不同的交通工具，可以更快、更輕鬆的抵達目的地。

解決城市交通困境

交通部運研所於 1 日舉行論壇，胡湘麟接受媒體聯訪時指出，希望此類運輸服務可以結合新科技，讓民眾增加大眾運輸用量，並提升相關誘因，如使用上的便利性或票證整合、提供優惠等，目前也在研議中，也期待藉此紓緩都市交通壅擠、空污排放等問題，並對氣候變遷產生正面幫助。

目前台灣已在高雄試行 MaaS 系統，胡說，高雄在傳統上是以自有交通運輸工具，尤其是摩托車為主要交通方式，就成果來說是個很不錯的示範城市，以有效降低相關自有交通工具的用量，運研所透過本次成功經驗，未來也能進一步推廣到其他城市。

至於媒體提問，除了各縣市分頭進行 MaaS 建設外，是否會往跨縣市、跨城市進行規劃？胡指出，交通部已經在提供 MaaS 相關輔導與補助，在相同的城市環境下，推行會相對容易，但若涉及跨環境、跨機關的合作，主管機關的合作會相當重要，也是未來交通部的著力點。

註：可以定義為「使用一個數位介面來掌握及管理交通相關服務，以滿足每一個消費者在交通機動力（mobility）上的需求。」【更多精采內容，詳見

交通部 氣候變遷 空污

延伸閱讀

迎接跨年和燈會 高雄擬加碼規劃振興方案

陳菊：交通部應注意環境影響評估 建構綠能環境

廣達 傳將赴墨國設廠

高鐵電車線維修工程車今啟用 邁向台灣軌道工業本土化

相關新聞

手刀預備！雙鐵元旦連假車票 周四凌晨零時開搶

今年元旦連假共有三天，雙鐵皆規畫五天疏運，其中台鐵全線加開107班次，高鐵加開138班次列車。雙鐵皆於明天（2日）凌晨零...

今年5.6億元護鳳梨明年是否繼續？農委會回應了

今年中國大陸對台下鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦禁令，農委會認為啟動外銷、內銷、加工，讓鳳梨維穩，是產銷調節成功案例，鳳梨釋迦、蓮...

受疫情影響除籍 健保、納稅從寬認定

受新冠肺炎疫情影響，許多海外國人出境兩年被迫「除籍」，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益。衛福部社保司司長商東福今天在疫情...

16：57地牛翻身！ 台東最大震度3級、花蓮1級

東部今下午地牛翻身。氣象局表示，今下午4時57分左右，台灣東部海域發生規模4.4地震，台東最大震度3級，花蓮二級。

台鐵太魯閣號施工意外 鋼軌樁在「停止施工瞬間」斷裂

台鐵今再發生施工意外！台鐵今上午207次太魯閣號行駛大里至福隆間，突遭防護樁飛落砸中，車頭玻璃碎裂，引發各界關注。經台鐵...

不注重道安？ 全台逾七成首長主持道安會議次數未過半

去年道路交通死亡人數高達3000人，平均每天有超過8人死於交通事故，道路安全問題儼然已成為嚴重的國安危機。根據交通部道安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。