推動性別平權 北市報業公會辦媒體自律宣導座談會

性別平權議題漸受到重視，為避免新聞報導沿襲對性別的刻板印象，使用歧視或情緒性用詞，讓社會大眾對特定族群產生誤解，文化部今天委託台北市報業商業同業公會舉辦「一一○年度性別平權與媒體自律宣導活動」座談會。

座談會由北市報業商業同業公會理事長陳國瑋主持，各報媒體工作人員（包含觀看線上直播）共襄盛舉。會中邀請政大新聞系副教授康庭瑜，探討後女性主義新報導趨勢與刻板印象，及後婚姻平權的新氣象和新挑戰，提供媒體從業人員對性別議題報導新的思考角度。

另外， iWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均，針對平面媒體報導及網路內容，有關性別暴力所引發的問題，應該如何防治，以實際案例提供媒體同業研討。她強調，新聞的價值與收益，不該是一種選擇，而是一種平衡；好的媒體環境，需要你我同心創造。

世新大學副校長陳清河與工商時報總主筆葉玉琪、聯合報法務經理竇俊茹、台灣女人連線常務監事黃怡翎也對談，從媒體業女性參與角度，討論職場中女性工作者的優勢、困境及其影響力，並與媒體工作者交換意見。

有關座談會的詳細內容，預計十二月底刊載在文化部官網及台北市報業商業同業公會官網供大眾閱覽。