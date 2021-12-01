台中市今年愛滋通報感染163人 8成為20至39歲

今天是世界愛滋病日，台中市政府衛生局今指出，截至11月底，台中市今年愛滋新增通報感染人數為163人，較去年同期新增通報感染人數167人下降，但新通報感染者近81%在20歲至39歲，而近九成的危險因子是不安全性行為。提醒民眾如發生性行為，應要求使用保險套，並依照「撕、捏、套、取、丟」正確步驟使用。

衛生局提醒，安全性行為並正確使用保險套是防範愛滋病最有效方法，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染疾病等，則建議每3至6個月篩檢1次，定期篩檢除保護自己健康外，也保護自己的伴侶。

局長曾梓展表示，愛滋病主要傳染途徑為不安全性行為傳染、血液傳染及母子垂直傳染，初期感染症狀不明顯，從外觀無法分辨，依據疾病管制署統計資料國內約有12%的愛滋感染者不知道自身感染狀態，定期篩檢才能早期發現，及早就醫規律服藥才能控制病毒量避免發病。

他說，民眾如懷疑自己有感染風險，台中各區衛生所及10家愛滋病匿名篩檢醫院中國附醫、中山附醫、台中榮總、台中醫院、豐原醫院、林新醫院、慈濟台中醫院、童綜合醫院、光田醫院、澄清醫院中港分院有提供免費匿名愛滋病毒篩檢，不需掛號也不需留下個人基本資料，可先至衛生所或匿名篩檢醫院預約篩檢時間，有專人服務。

此外，民眾也可選擇購買愛滋自我篩檢試劑進行篩檢，民眾可至台中30區衛生所、3家藥局、台灣基地協會及露德協會台中辦公室實體購買，或透過疾管署網站（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）進行網路預購，再以超商取貨付款方式取得。

更多愛滋防治相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )、台中市政府衛生局網站( https://www.health.taichung.gov.tw ) 專業服務 > 傳染病防治 > 愛滋病防治專區 > 篩檢資訊查詢，或撥打國內免付費防疫專線1922洽詢。